Alanya'da yaşayan vatandaşları ilgilendiren planlı elektrik kesintisi programı açıklandı. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, 27 Haziran 2026 Cumartesi günü şebeke bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle ilçenin farklı mahallelerinde elektrik kesintileri uygulanacak.

Kesintilerin büyük bölümü 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Bazı bölgelerde çalışmaların kapsamına göre kesinti saatleri 09.30-16.30 ve 12.00-18.00 olarak planlandı.

Çamlıca Mahallesi'nde yatırım çalışması yapılacak

09.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek yatırım çalışması kapsamında Çamlıca Mahallesi'nde Dereköy, Köseli Akdüşlü, Dereköy Sokak, Köseli Akdüşlü Sokak, Bobuşlu Mevkii ve Candanlı Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacak.

Payallar, Türkler ve Emişbeleni de kesintiden etkilenecek

09.30-16.30 saatleri arasında yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle;

Emişbeleni Mahallesi Makam Sokak

Emişbeleni Mahallesi Tekellek Çımaz Sokak GSB Spor Okulları'nda kayıt heyecanı başladı İçeriği Görüntüle

Payallar Hamzalar

Payallar Mahallesi Hamzalar Sokak

Payallar Mahallesi Softalar Sokak

Türkler Kölehasanlı

Türkler Mahallesi Eczacı Sokak

Türkler Mahallesi Kölehasanlı Caddesi

elektriksiz kalacak.

Soğukpınar Mahallesi'nde bakım çalışması

Bakım çalışmaları kapsamında Soğukpınar Mahallesi'nin Beşdamlar, Göktaşlar, Merkez, Tirikli Mevkii ile Beşdamlar Sokak, Göktaşlar Sokak ve Merkez Sokak'ta farklı saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

Mahallenin bir bölümünde kesinti 09.00-16.00 saatleri arasında, Merkez Sokak'ta ise 12.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Burçaklar, Güney ve Yenice mahalleleri de listede

09.00-16.00 saatleri arasında Burçaklar Mahallesi Zeytinbükü, Zeytinbükü Sokak, Güney Mahallesi ve Yenice Mahallesi Arıtaşı Mevkii'nde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Ayrıca 12.00-18.00 saatleri arasında Burçaklar Mahallesi Gökbelen, Gökbelen Sokak ile Emişbeleni Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi de planlı kesintiden etkilenecek.

Vatandaşlara uyarı

AEDAŞ, planlı çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde yürütüleceğini belirterek, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almalarını tavsiye etti. Çalışmaların planlanandan önce tamamlanması halinde bölgelere erken enerji verilebileceği de bildirildi.