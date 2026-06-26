Alanya'da yaşayan vatandaşları ilgilendiren planlı elektrik kesintisi programı açıklandı. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, 27 Haziran 2026 Cumartesi günü şebeke bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle ilçenin farklı mahallelerinde elektrik kesintileri uygulanacak.
Kesintilerin büyük bölümü 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Bazı bölgelerde çalışmaların kapsamına göre kesinti saatleri 09.30-16.30 ve 12.00-18.00 olarak planlandı.
Çamlıca Mahallesi'nde yatırım çalışması yapılacak
09.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek yatırım çalışması kapsamında Çamlıca Mahallesi'nde Dereköy, Köseli Akdüşlü, Dereköy Sokak, Köseli Akdüşlü Sokak, Bobuşlu Mevkii ve Candanlı Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacak.
Payallar, Türkler ve Emişbeleni de kesintiden etkilenecek
09.30-16.30 saatleri arasında yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle;
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Emişbeleni Mahallesi Makam Sokak
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Emişbeleni Mahallesi Tekellek Çımaz Sokak
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Payallar Hamzalar
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Payallar Mahallesi Hamzalar Sokak
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Payallar Mahallesi Softalar Sokak
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Türkler Kölehasanlı
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Türkler Mahallesi Eczacı Sokak
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Türkler Mahallesi Kölehasanlı Caddesi
elektriksiz kalacak.
Soğukpınar Mahallesi'nde bakım çalışması
Bakım çalışmaları kapsamında Soğukpınar Mahallesi'nin Beşdamlar, Göktaşlar, Merkez, Tirikli Mevkii ile Beşdamlar Sokak, Göktaşlar Sokak ve Merkez Sokak'ta farklı saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.
Mahallenin bir bölümünde kesinti 09.00-16.00 saatleri arasında, Merkez Sokak'ta ise 12.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Burçaklar, Güney ve Yenice mahalleleri de listede
09.00-16.00 saatleri arasında Burçaklar Mahallesi Zeytinbükü, Zeytinbükü Sokak, Güney Mahallesi ve Yenice Mahallesi Arıtaşı Mevkii'nde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.
Ayrıca 12.00-18.00 saatleri arasında Burçaklar Mahallesi Gökbelen, Gökbelen Sokak ile Emişbeleni Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi de planlı kesintiden etkilenecek.
Vatandaşlara uyarı
AEDAŞ, planlı çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde yürütüleceğini belirterek, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almalarını tavsiye etti. Çalışmaların planlanandan önce tamamlanması halinde bölgelere erken enerji verilebileceği de bildirildi.