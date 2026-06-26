Antalya'nın gözde tatil merkezleri Kaş ve Kalkan'da, yaz sezonunun ivme kazanmasıyla birlikte villa kiralama sektöründe hareketli günler yaşanıyor. Haziran ayında okulların geç kapanması ve mevsimsel faktörlerin etkisiyle doluluk oranları yüzde 50 ile 70 bandında seyreden tesisler, rotasını yüksek sezona çevirdi.

Sektör temsilcisi Hüseyin Gençer'in aktardığı bilgilere göre, mayıs ve haziran aylarındaki durağan dönemin ardından rezervasyon taleplerinde belirgin bir artış gözlemleniyor. Gençer, okulların tam zamanlı yaz tatiline girmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte temmuz ve ağustos aylarında bölgedeki villaların tamamen dolacağını öngördüklerini bildirdi.

İÇ PAZAR TALEBİ YÜKSEK SEZONU DESTEKLİYOR

Eylül ayına kadar sürecek olan yüksek sezon boyunca konaklama kapasitesinin yüzde 100'e yaklaşması bekleniyor. Geçtiğimiz yılla kıyaslandığında dış pazarda kısmi bir daralma yaşandığını belirten sektör temsilcileri, iç pazardaki güçlü talebin aynı şekilde devam ederek bu boşluğu dengelediğini ifade ediyor.

VİLLA TURİZMİNDE SEZON NEDEN UZUYOR?

Özellikle son yıllarda kalabalıktan uzak, izole ve müstakil bir tatil arayışında olan tatilciler, Kaş ve Kalkan bölgesindeki özel konaklama seçeneklerine yöneliyor. Turizm alışkanlıklarındaki bu yapısal değişim, bölgedeki konaklama sezonunun kasım ayı ortalarına kadar uzamasına zemin hazırlıyor.

Mevcut rezervasyon ivmesinin sonbahar aylarına kadar istikrarlı bir şekilde devam edeceği tahmin ediliyor. Akdeniz çanağındaki bu alternatif turizm hareketliliği, bölgesel ekonomi açısından da yakından takip ediliyor.