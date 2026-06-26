Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Türkiye genelinde organize suç örgütleri ve sokak çetelerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Sabah saatlerinde emniyet ve jandarma birimlerinin koordinasyonuyla gerçekleştirilen 48 ayrı operasyon sonucunda 841 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonların, Pazartesi günü 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen "Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" başlıklı genelgenin ardından hızla hayata geçirildiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve 18 Haziran 2026 tarihli Millî Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin mutlak surette sağlanması hedefleniyor. Bakan Gürlek, yargı ve kolluk kuvvetlerinin sahadaki hızlı refleksine dikkat çekerek kurumlar arası güçlü koordinasyonun önemini vurguladı.

TCK 220 KAPSAMINDA 711 ŞÜPHELİYE İŞLEM

Açıklanan verilere göre, 31 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 24 ilde Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 220. maddesi uyarınca suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik 35 operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda 711 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Örgütlü suç kapsamında değerlendirilmeyen ancak benzer nitelik taşıyan suçlara yönelik ise 10 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 10 ilde 13 ayrı operasyon düzenlendiği ve 130 şüphelinin adli makamlara sevk edildiği aktarıldı.

YENİ GENELGE SAHADA NASIL BİR ETKİ YARATTI?

Pazartesi günü yayımlanan genelge, savcılıklar ile emniyet güçleri arasındaki süreci hızlandırarak ülke çapında eş zamanlı ve tavizsiz bir adli tepki dönemini başlattı. Özellikle sokak çetelerinin finans ağları, yöneticileri ve dijital propaganda kanallarının bütüncül bir yaklaşımla hedef alınması, kamu düzenini bozan yapılara karşı devletin hukuk zeminindeki kararlılığını görünür kılıyor.

Adalet Bakanı Gürlek, esnafı tehdit ve haraçla sindirmeye çalışan, gençleri suça sürükleyen hiçbir yapıya izin verilmeyeceğinin altını çizdi. Sürecin kamu düzeninden taviz verilmeden yürütüleceğini belirten Gürlek, operasyonları koordine eden savcılara ve sahada görev alan emniyet ile jandarma teşkilatlarına teşekkürlerini iletti.