Alanya'da seyyar tezgâh açarak geçimini sağlamaya çalışan 41 yaşındaki Zarife B., belediye zabıta ekiplerinin yalnızca kendi tezgâhını kaldırdığını öne sürerek tüm ürünlerine el konulduğunu ve para cezası kesildiğini belirterek mağdur edildiğini iddia etmişti. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu iddiaların ardından Alanya Belediyesi’nden resmî açıklama geldi.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZÇELİK İMZASIYLA RESMİ AÇIKLAMA

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik imzasıyla yayımlanan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında yer alan seyyar satış yeri konusuyla ilgili halkı doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılması gereği doğduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu vatandaşın mağduriyet yaşamaması amacıyla Türkler Mahallesi'ndeki Yasemin Çocuk Parkı'nda geçici olarak tezgâh açıp ürünlerinin satışını yapabilmesi imkânının tanındığı, ancak süreç içerisinde verilen iznin amacı dışında kullanıldığı yönünde belediyeye ve zabıta birimlerine şikâyetler ulaştığı aktarıldı.



PARKTA ALKOL TÜKETİMİ VE ESNAF ŞİKÂYETLERİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan inceleme ve tespitler neticesinde ortaya çıkan gerekçeleri sıralayan belediye yönetimi, çocuk parkındaki ilgili tezgâhta alkol tüketildiğine ilişkin görüntülerin tespit edildiğini, komşu esnafların bu durumdan rahatsızlık duyarak şikâyetlerde bulunduğunu, yine ilgili tezgâhın çevresinde sık sık kalabalık grupların toplandığını ve kamu düzeni ile çevre huzurunu olumsuz etkileyen durumların ortaya çıktığını vurguladı.

Alanya Belediyesi olarak görevlerinin herhangi bir kişi ya da gruba ayrıcalık tanımak kesinlikle olmadığı gibi, tüm vatandaşların ortak kullanım alanlarından huzur ve güven içerisinde faydalanmasını sağlamak olduğu ifade edilen açıklamada, bu nedenle ilgili yer tahsisinin devam ettirilmediği kaydedildi. Kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının aksine Alanya Belediyesi'nin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkın huzurunu, kentin düzenini ve ortak yaşam kültürünü korumak için görevini kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.