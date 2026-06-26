ALANYA Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen GSB Spor Okulları ile GSB Engelsiz Spor Okulları için kayıt süreci başladı. 15 Haziran 2026 itibarıyla alınmaya başlanan başvurularla birlikte çocuklar, gençler ve özel gereksinimli bireyler yaz tatilini spor yaparak değerlendirme fırsatı bulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ülke genelinde yürüttüğü proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlerde çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Aynı zamanda spor kültürünün yaygınlaştırılması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması ve yetenekli sporcuların erken yaşta keşfedilerek ilgili branşlara yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Bu yıl düzenlenecek program kapsamında voleybol, basketbol, futbol, bisiklet, yüzme, taekwondo, karate, cimnastik, pilates, masa tenisi, atletizm, judo, hokey ve badminton olmak üzere toplam 15 farklı branşta ücretsiz eğitim verilecek. Eğitimler, alanında deneyimli antrenörler eşliğinde Alanya'daki modern spor tesislerinde gerçekleştirilecek.

Özel gereksinimli bireylerin de sporla buluşmasını hedefleyen GSB Engelsiz Spor Okulları sayesinde katılımcılar hem fiziksel gelişimlerini destekleme hem de sosyal hayata daha aktif katılma imkânı bulacak. Programın, sporun birleştirici ve rehabilite edici gücünden yararlanarak engelsiz yaşam bilincine katkı sunması hedefleniyor.

1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak eğitimler boyunca katılımcılar, seçtikleri branşlarda temel teknik eğitimlerin yanı sıra takım ruhu, disiplin, fair-play anlayışı ve sağlıklı yaşam konularında da bilinçlendirilecek. Yaz dönemi boyunca devam edecek kurslarda çocukların hem eğlenmeleri hem de verimli bir tatil geçirmeleri amaçlanıyor.

Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, sporun çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekerek aileleri çocuklarını erken yaşta sporla tanıştırmaya davet etti. Yetkililer, ücretsiz olarak sunulan eğitimlerden yararlanmak isteyen vatandaşların başvurularını e-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebileceğini belirtti.

İlçe Müdürlüğü, tüm çocukları, gençleri ve özel gereksinimli bireyleri GSB Spor Okulları ile GSB Engelsiz Spor Okulları'na katılmaya davet ederek, spor dolu, sağlıklı ve verimli bir yaz tatili geçirmeleri çağrısında bulundu (Mehmet TUNÇ)