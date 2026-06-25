ALANYA Kaymakamı Dr. Şakir Öner Öztürk, mahalle ziyaretleri kapsamında Kızılcaşehir ve Akçatı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve sorunları yerinde dinledi. Beraberinde kamu kurumlarının müdürleri ve ilçe protokolüyle gerçekleştirilen ziyaretlerde, mahallelerin öncelikli ihtiyaçları değerlendirilirken vatandaşların beklentilerinin en kısa sürede karşılanması için ilgili kurumlara gerekli talimatlar verildi.

Mahalle meydanlarında düzenlenen buluşmalarda vatandaşlarla tek tek sohbet eden Kaymakam Öztürk, devletin tüm kurumlarıyla sahada olmaya ve vatandaşların taleplerini yerinde dinlemeye büyük önem verdiklerini belirtti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde vatandaşlar, günlük yaşamı etkileyen sorunlarını ve çözüm bekleyen konuları doğrudan yetkililere iletme fırsatı buldu.

Toplantılarda özellikle altyapı, ulaşım, yol bakım ve onarımı, içme suyu, çevre düzenlemesi, güvenlik ve kamu hizmetlerine ilişkin talepler gündeme geldi. Vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dikkatle dinleyen Kaymakam Öztürk, ilgili kurum müdürlerinden sorunların çözümü için gerekli çalışmaları başlatmalarını istedi. İletilen her talebin takip edileceğini belirten Öztürk, kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyetini esas alarak yürütüldüğünü ifade etti.

Mahalle ziyaretlerinde yaz aylarında artış gösteren orman yangınları riski de önemli gündem maddelerinden biri oldu. Özellikle sıcak hava, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın yangın tehlikesini artırdığına dikkat çeken Kaymakam Öztürk, vatandaşlara anız yakılmaması, sera atıklarının kontrolsüz şekilde imha edilmemesi ve ormanlık alanlarda ateş yakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaymakam Öztürk, "Ormanlarımız sadece bugünümüzün değil, geleceğimizin de en değerli mirasıdır. En küçük bir ihmal büyük felaketlere yol açabilir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızdan daha dikkatli ve duyarlı olmalarını istiyoruz. Yeşil vatanımızı hep birlikte korumak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Mahalle sakinleri ise devlet yetkililerinin mahallelerine gelerek sorunları yerinde dinlemesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, taleplerin doğrudan ilgili kurumlara iletilmesinin çözüm sürecini hızlandıracağına inandıklarını ifade etti.

Kaymakam Öztürk, mahalle ziyaretlerinin belirli aralıklarla devam edeceğini belirterek, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmayı ve sorunları yerinde tespit ederek hızlı çözümler üretmeyi sürdüreceklerini söyledi. Ziyaretler, mahalle sakinleriyle yapılan sohbetlerin ve hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. (Şerife ÇOBAN)