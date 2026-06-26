Türkiye genelinde vatandaşların nüfusa kayıtlı oldukları kütük illerinde yaşamaları durumunda ortaya çıkacak demografik tablo hesaplandı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı verilere göre, mevcut durumda ülkenin en kalabalık şehri konumundaki İstanbul üçüncü sıraya gerilerken, Şanlıurfa üç milyonu aşan nüfusuyla birinci sıraya yükseldi.

Vatandaşların tamamının kendi memleketinde ikamet ettiği varsayımıyla hazırlanan bu sıralama, Türkiye'deki iç göç hareketliliğinin boyutlarını net bir şekilde ortaya koydu. Sanayi, eğitim ve istihdam olanakları sebebiyle on yıllardır yoğun göç alan büyükşehirlerin kayıtlı nüfus bazında aslında geride kaldığı anlaşıldı. Buna karşılık uzun yıllardır batıya göç veren Anadolu illeri, potansiyel nüfus büyüklükleriyle listenin üst sıralarına yerleşerek dikkat çekti.

İLK 10 İLİN KAYITLI NÜFUS SIRALAMASI

Kayıtlı nüfus verileri esas alınarak yapılan hesaplamada Şanlıurfa 3 milyon 205 bin 103 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık ili oldu. Onu 2 milyon 702 bin 482 kişiyle Konya takip etti. Metropol statüsündeki İstanbul'un kütüğe kayıtlı nüfusu ise yalnızca 2 milyon 603 bin 870 olarak belirlendi. Listenin dördüncü sırasında 2 milyon 486 bin 449 kişiyle Diyarbakır yer alırken, başkent Ankara 2 milyon 75 bin 894 kişiyle beşinci oldu.

Sıralamadaki diğer iller sırasıyla Samsun (2.032.154), Sivas (1.988.289), Erzurum (1.987.876), İzmir (1.943.223) ve Hatay (1.895.656) şeklinde kaydedildi.

İÇ GÖÇ DEMOGRAFİK YAPIYI NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR?

Bu istatistiksel farklılık, Türkiye'deki bölgesel kalkınma eşitsizliklerinin ve kentleşme eğilimlerinin doğrudan bir yansıması olarak değerlendiriliyor. İnsanların daha iyi eğitim, sağlık ve iş imkanları bulma amacıyla batıdaki sanayi merkezlerine yönelmesi, doğu ve iç bölgelerdeki şehirlerin fiili nüfusunu ciddi oranda düşürüyor. Özellikle Sivas ve Erzurum gibi illerin kütüğe kayıtlı nüfusu iki milyona yaklaşırken, mevcut yerleşik nüfuslarının bunun çok altında kalması, kırsal kalkınma ve tersine göç politikalarının önemini bir kez daha gündeme taşıyor.

Ortaya çıkan bu tablo, büyük metropollerin altyapı ve barınma yükünün ağırlıklı olarak dışarıdan gelen göçle oluştuğunu matematiksel verilerle doğruluyor. İlgili kayıtlı nüfus istatistikleri, gelecekteki bölgesel yatırımların planlanması ve ülke genelindeki nüfus dağılımının dengelenmesi açısından önemli bir referans niteliği taşıyor.