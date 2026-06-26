İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 21 Haziran tarihinde düzenlenen YKS'nin Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumunda teknolojik bir kopya girişimi yaşandı. Sınav salonuna cep telefonuyla giren 20 yaşındaki Mustafa Eren K., soruları yapay zeka uygulamasına çözdürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sabah gazetesinden Elyesa Karatepe'nin aktardığı bilgilere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili hızlıca soruşturma başlattı. Sınav bitiminde gerçekleştirilen rutin üst aramasında adayın üzerinde cep telefonu ele geçirildi. Durumun tespit edilmesinin ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi.

İFADESİNDE 'BİR ANLIK GAFLET' SAVUNMASI

Savcılık sorgusunda olay anına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Telefonunu bırakacak güvenli bir yer bulamadığı için mecburen yanına aldığını öne süren Mustafa Eren K., sınav esnasında soruların fotoğrafını çekerek ChatGPT uygulamasına yüklemeyi planladığını itiraf etti. Şüpheli, salonda görevli iki gözetmenin sürekli dolaşması nedeniyle bu eyleminden vazgeçerek sınava normal şekilde devam ettiğini ve büyük pişmanlık duyduğunu belirtti.

TEKNOLOJİK KOPYAYA KARŞI HUKUKİ YAPTIRIMLAR

Son yıllarda yapay zeka araçlarının yaygınlaşması, merkezi sınavlarda haksız rekabeti önlemek adına adli tedbirlerin tavizsiz uygulanmasını zorunlu kılıyor. Savcılık makamı, şüpheliyi "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Hakim karşısına çıkan genç aday, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu karar, akıllı telefon ve yapay zeka entegrasyonuyla yapılmaya çalışılan kural ihlallerine karşı yargının sıfır tolerans yaklaşımını net bir şekilde ortaya koydu.