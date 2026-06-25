Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde yaşanan olay, sosyal medyada da gündem oldu. İddiaya göre geçimini sağlamak amacıyla el emeği ürünler satmak isteyen Zarife B., yaklaşık iki ay önce Alanya Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerine tezgâh yeri tahsisi için başvuruda bulundu. Başvurusunun ilk etapta olumsuz sonuçlandığını belirten kadın, daha sonra belediye yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından kendisine geçici olarak satış yapabileceği bir alan gösterildiğini ifade etti.

GEÇİCİ OLARAK YER GÖSTERİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Zarife B.'nin iddiasına göre, belediyede görev yapan Sosyal İşler Müdürü Hüseyin D.'nin yönlendirmesiyle Sanat Sokağı sorumlusu Esra H. ile görüştü. Ardından Payallar Zabıta Karakolu'na yönlendirildiğini ve burada görevli yetkililer tarafından 12 Mayıs 2026 tarihinde Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Yasemin Parkı önünde geçici olarak tezgâh açmasına izin verildiğini öne sürdü.

Kadın, bölgede bulunan diğer tezgâhların kaldırılması durumunda kendi tezgâhını da kapatacağı yönünde söz verdiğini savundu.

"SADECE BENİM TEZGÂHIM KALDIRILDI"

Yaklaşık 42 gün boyunca satış yaptığını belirten Zarife B., aynı bölgede faaliyet gösteren başka bir satıcının kendisine tepki gösterdiğini ve sürekli şikâyet edildiğini düşündüğünü söyledi.

İddiasına göre zabıta ekipleri daha sonra bölgeye gelerek yalnızca kendi tezgâhını kaldırdı. Tüm ürünlerine el konulduğunu ve ayrıca idari para cezası uygulandığını belirten kadın, aynı noktada bulunan diğer tezgâhların faaliyetlerine devam ettiğini öne sürdü.

"BORÇLANARAK MAL ALDIM"

Yaşadığı mağduriyeti dile getiren Zarife B., tezgâh açabilmek için borçlanarak ürün satın aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ben 41 yaşında iki kız çocuğunu büyütmeye çalışan bir anneyim. Sağlık sorunlarımla mücadele ederken tek amacım ekmek paramı kazanmaktı. Borçlanarak aldığım tüm ürünlerime el konuldu. Ben kime ne zarar vermiş olabilirim?" Antalya ve Alanya'da patates ve soğan krizi İçeriği Görüntüle

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Söz konusu iddialarla ilgili Alanya Belediyesi veya zabıta birimlerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili belediyenin açıklama yapması halinde haber güncellenecek.