Tekirdağ'da meydana gelen olayda, bir kadın iş yerinde bulunan eşini silahla öldürmeye çalıştı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, kadının yanında getirdiği tabancayı eşine doğrultarak ateş etmeye çalıştığı görüldü.

Silah ateş almadı

İddiaya göre kadın tetiği çektiği sırada tabanca tutukluk yaptı. Silahın ateş almaması üzerine saldırı girişimi başarısız olurken, iş yerinde kısa süreli panik yaşandı. Olay sırasında çevrede bulunan kişilerin yaşananları şaşkınlıkla izlediği anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri gözaltına aldı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Hakim karşısına çıkarılan şüpheli kadın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.