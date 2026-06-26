Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 25 Haziran 2026 tarihinde yayımlanan taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinde yeni bir gelişme yaşandı. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren Tezcanlar Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından üretilen "Arslan Homojenize Yarım Yağlı Yoğurt 500 gram" ürünü, etiket değerlerini karşılamadığı gerekçesiyle bu listeye dahil edildi.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, bakanlık ekiplerinin gerçekleştirdiği inceleme ve analizler sonucunda üründe mevzuata aykırı yağ oranı tespit edildi. Etikette beyan edilen değerler ile laboratuvar sonuçları arasındaki uyumsuzluk, ürünün ifşa listesinde yer almasına neden oldu.

ÜRETİCİ FİRMA VE ARSLAN MARKASI BAĞLANTISI

Bakanlık kayıtlarında üretici olarak Tezcanlar Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ görünse de, ürünün kamuoyunda yaygın olarak bilinen Arslan markası adı altında satılması dikkat çekti. Firmanın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, işletme 2020 yılında Arslan Süt Mamulleri markası ile birleşerek Trakya bölgesindeki en büyük yoğurt ve ayran üretim tesislerinden biri haline geldi. Gıda Bülteni'nin haberine göre şirket yetkilileri de söz konusu ürünün Silivri yoğurdu olarak bilinen Arslan markasına ait olduğunu teyit etti.

TAĞŞİŞ LİSTESİNDE YAĞ ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Süt ve süt ürünlerinde taklit ve tağşiş, genellikle maliyetleri düşürmek amacıyla ürünün doğal yapısında bulunması gereken süt yağı oranının azaltılması veya standardı karşılamayan işlemler yapılmasıyla ortaya çıkıyor. Tüketicilerin yanılmasını önlemek amacıyla etiket üzerinde belirtilen yarım yağlı veya tam yağlı ibarelerinin, laboratuvar analizlerindeki değerlerle birebir uyuşması yasal bir zorunluluk taşıyor.

ŞİRKET HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Listeye girilmesinin ardından bir açıklama yapan firma temsilcileri, bakanlığın laboratuvar sonuçlarına karşı yasal yollara başvurduklarını duyurdu. Yağ analizi işleminin son derece hassas olduğunu savunan yetkililer, analiz sırasındaki ufak sapmaların sonucunda yağ oranının etikettekinden düşük çıkabildiğini öne sürdü.

Şirket cephesinden yapılan değerlendirmede, mahkemeye yapılan itirazın haklı bulunduğu ve yazılı kararın beklendiği ifade edildi. Gerekçeli kararın ellerine ulaşmasının hemen ardından bakanlığa resmi başvuruda bulunacaklarını belirten yetkililer, markanın tağşiş listesinden çıkarılmasını talep edeceklerini açıkladı.