Paris'te aşırı sıcaklıkların halk sağlığını tehdit etmesi üzerine yeni önlemler hayata geçirildi. Şehirde cuma ve pazar günleri arasında belirli saatlerde kamusal alanda alkol tüketimi ve paketli alkol satışı durduruldu.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun açıklamasına göre, hastanelerdeki personel sayısını artırmak ve risk grubundaki vatandaşları korumak için sağlık alarmı en üst seviyeye çıkarıldı. Paris Emniyet Müdürü Patrice Faure ise yerel basına yaptığı açıklamada, hastane kapasitelerinin dolma noktasına yaklaştığını bildirdi. Ayrıca Paris Belediye Başkanı Emmanuel Grégoire, başkentteki ölüm oranlarında artış gözlemlendiğini duyurdu.

YASAK HANGİ SAATLERİ KAPSIYOR?

Uygulanan kısıtlamalar kapsamında, cuma öğle saatlerinden cumartesi sabah 07.00'ye kadar kamusal alanlarda içki içilmesi yasaklandı. Aynı kural cumartesi gününden pazar sabahına kadar da geçerli olacak. Paket alkol satışları ise cuma ve cumartesi günleri 18.00 ile ertesi sabah 07.00 saatleri arasında yapılamayacak. Ruhsatlı bar ve restoranlar uygulamanın dışında bırakıldı.

SICAK HAVADA ALKOL NEDEN RİSKLİ?

Aşırı sıcak havalarda alkol tüketimi, vücudun su kaybını hızlandırarak dehidrasyon riskini artırıyor. Vücut ısısını düzenleme mekanizmalarını olumsuz etkileyen bu durum, sıcak çarpması gibi acil tıbbi müdahale gerektiren vakaların çoğalmasına zemin hazırlıyor. Yetkililerin aldığı bu kısıtlama kararı, sıcak dalgası sırasında sağlık sisteminin üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçlıyor.