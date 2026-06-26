ALANYA Belediyesi tarafından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında geleneksel olarak düzenlenen Gece Yüzme Etkinliği için kayıtlar tüm hızıyla devam ediyor. Her yıl yüzlerce sporseveri ve deniz tutkununu bir araya getiren organizasyonun, bu yıl da Alanya'nın tarihi dokusu ve eşsiz sahil manzarası eşliğinde renkli görüntülere sahne olması bekleniyor.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamalarının en ilgi gören etkinliklerinden biri olan organizasyon, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 21.30'da Kızılkule Altı Soğukkapı Plajı'nda başlayacak. Katılımcılar, Alanya'nın simgelerinden Kızılkule'nin gece ışıkları altında yüzmenin heyecanını yaşarken, tarihi yarımadanın büyüleyici atmosferinde unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

Spor ile eğlenceyi buluşturan etkinlik, yalnızca yüzme tutkunlarına değil, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkusunu farklı bir atmosferde yaşamak isteyen vatandaşlara da hitap ediyor. Yaz akşamının serinliğinde gerçekleştirilecek gece yüzmesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Alanya'nın sosyal ve sportif yaşamına renk katacak.

Alanya Belediyesi yetkilileri, organizasyonun hem deniz sporlarının yaygınlaştırılması hem de Alanya'nın deniz kültürünün tanıtılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Etkinliğin aynı zamanda spor turizmine katkı sağlayan geleneksel organizasyonlardan biri haline geldiği ifade edildi.

Yetkililer, etkinliğe katılmak isteyen vatandaşların kontenjan dolmadan kayıt işlemlerini tamamlamaları gerektiğini hatırlatarak başvuruların Alanya Belediyesi'nin çevrim içi kayıt sistemi üzerinden sürdüğünü bildirdi. Katılımcıların etkinlik öncesinde güvenlik ve organizasyon kuralları hakkında bilgilendirileceği, yüzme parkurunda cankurtaran ekipleri ile sağlık personelinin görev yapacağı da belirtildi.

Alanya Belediyesi, tüm vatandaşları Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkusunu Kızılkule'nin tarihi atmosferinde yaşanacak Geleneksel Gece Yüzme Etkinliği'ne davet ederek, spor ve eğlence dolu bu özel geceye katılım çağrısında bulundu. Organizasyonun, her yaştan yüzme severi aynı parkurda buluşturarak unutulmaz anlara ev sahipliği yapması bekleniyor.