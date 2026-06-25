ALANYA 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Muhammet U., cezaevinden jandarma eşliğinde getirilirken, taraf avukatları ile maktul Abdulcebbar Yıldız'ın anne ve babası da katıldı.

Mahkeme başkanının olayın nasıl gerçekleştiğini sorması üzerine savunma yapan sanık Muhammet U., maktulü kız arkadaşına yakınlaştığı gerekçesiyle öldürdüğünü öne sürdü. Sanık, evde uyuyan Yıldız'a yorganın altından ateş ettiğini ve kurşunun başına isabet ettiğini belirterek suçunu kabul ettiğini söyledi. Duruşmada olayın ardından yaşananları da anlatan sanık, tanıdığı Cemal Y.'yi arayarak cinayeti işlediğini ve teslim olmayı düşündüğünü söylediğini, ancak kendisine yurt dışına kaçmasının teklif edildiğini iddia etti. Sanık, evden ayrılırken maktule ait banka kartları, cep telefonları ve araç anahtarını aldığını, daha sonra banka kartlarından para çektiğini ifade etti. Gürcistan'a kaçmak amacıyla paraya ihtiyacı olduğunu belirten sanık, maktulün telefonundan mesajlar göndererek para temin etmeye çalıştığını söyledi. Mersin'de bir kişiyle buluştuğunu ve para aldığını öne süren sanık, daha sonra İstanbul'a geçtiğini, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçış planının gerçekleşmemesi üzerine Gürcistan'a gitmeye karar verdiğini anlattı. Trabzon'a uçakla gittikten sonra Gümüşhane'de kaldığı sırada yakalandığını belirten sanık, pişman olduğunu ifade etti. Öte yandan sanık, cinayette kullandığı Canik marka tabancayı Mersin'de kız arkadaşının yaşadığı apartmanın havalandırma boşluğuna sakladığını söyledi. Yakalandıktan sonra verdiği bazı ifadelerin gerçeği yansıtmadığını da savundu. Mahkeme heyeti, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan yargılanan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Olayda adı geçen kişilerin tanık olarak dinlenmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 16 Eylül'e erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, Alanya'nın Saray Mahallesi Türker Çıkmazı Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Yaklaşık üç ay önce aynı evde yaşamaya başlayan Muhammet Uzun ile Abdulcebbar Yıldız arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan olayda, Muhammet Uzun'un ev arkadaşını tabancayla başından vurarak öldürdüğü öne sürüldü. Şüphelinin, olayın ardından evin kiralanmasına aracılık eden emlakçıyı arayarak cinayet işlediğini söylediği, emlakçının da durumu polise bildirdiği öğrenildi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin incelemesinin ardından Abdulcebbar Yıldız'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Alanya'dan kaçan şüpheli Muhammet Uzun, Gümüşhane'de bir erkek öğrenci yurdunda yapılan kimlik kontrolü sırasında yakalandı. Üzerinde sahte askeri kimlik bulunduğu belirtilen zanlının Gürcistan'a kaçma hazırlığında olduğu öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Alanya'ya getirilen Muhammet Uzun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. (Mehmet AL - Özel Haber)

Kaynak: Haber Merkezi