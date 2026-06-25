ALANYA Belediyesi’nin çocuklarda erken yaşta çevre duyarlılığı ve hijyen bilinci oluşturmak amacıyla başlattığı “Hijyen ve Çevre Eğitimi” programı, Alanya Anaokulu’nda düzenlenen final etkinliğiyle sona erdi. Alanya Belediyesi ile Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında eğitim-öğretim yılı boyunca ilçedeki 88 okulda öğrencilere ulaşıldı. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Eğitmen Canan Özdemir tarafından verilen eğitimlerde, öğrencilere genel hijyen kuralları, doğru el yıkama teknikleri, ağız ve diş sağlığı ile temiz çevrenin önemi hakkında bilgiler aktarıldı. Eğlenceli ve interaktif yöntemlerle gerçekleştirilen eğitimlerde çocukların günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri sağlıklı alışkanlıklar kazanmaları hedeflendi. Programın final etkinliğinde öğrenciler hem öğrendi hem de eğlendi. Eğitim sonrasında gerçekleştirilen masal anlatımı ve müzik etkinliğiyle minikler keyifli anlar yaşarken, öğrendikleri bilgileri pekiştirme fırsatı buldu. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocukların neşesi ve ilgisi dikkat çekti.

UYAR: ÇOCUKLARIMIZIN HİJYEN EĞİTİMİ ALMASINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

Final programında konuşan Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Uyar, hijyen ve çevre eğitimlerinin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Belediyemizin temiz çevre ve kişisel hijyen konusunda verdiği eğitimleri bu eğitim-öğretim dönemi için tamamladık. Son eğitimimizi Alanya Anaokulu’nda gerçekleştirerek dönemi kapattık. Her vatandaşımızın temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle çocuklarımızın hijyen eğitimi almasına büyük önem veriyoruz. Eylül ayından bu yana 88 okulda toplam 4 bin 850 öğrencimize hijyen ve çevre eğitimi verdik. Önümüzdeki yıllarda da bu eğitimlerimizi sürdürerek daha fazla çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz. Programımıza destek veren tüm okullarımıza, eğitimcilerimize ve Alanya Belediyemizin emekçi personeline teşekkür ediyorum.”

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN