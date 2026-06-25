Avrupa'yı etkisi altına alan ve meteorolojide "Omega Bloğu" olarak adlandırılan yüksek basınç sistemi doğuya doğru ilerleyerek Türkiye'nin batı bölgelerini etkilemeye hazırlanıyor. Prof. Dr. Orhan Şen'e göre sistem Avrupa'daki kadar şiddetli olmayacak ancak sıcaklıklar birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

HAFTA BAŞINDA SICAKLIK DAHA DA ARTACAK

Tahminlere göre pazartesi ve salı günleri Trakya, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Akdeniz'in batı kesimlerinde sıcaklıklar belirgin şekilde yükselecek. Antalya Alanya ve çevresinde de sıcak havanın etkisini artırması beklenirken, yağış ihtimalinin düşük olması nedeniyle kuraklık koşulları devam edecek.

ALANYA İÇİN ORMAN YANGINI RİSKİ YÜKSELİYOR

Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle Akdeniz kıyılarında sıcak hava, düşük nem ve zaman zaman etkili olacak rüzgârın orman yangınları açısından risk oluşturduğunu belirtti.

Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangınları riski artacak. Kıvılcım üreten tüm faaliyetler yasaklanmalı." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, ormanlık alanlarda mangal yakılmaması, anız ateşi kullanılmaması ve kıvılcım oluşturabilecek tarımsal ya da teknik çalışmaların mümkün olduğunca ertelenmesi gerektiğini vurguluyor.

DENİZ SUYU DA ISINDI

Sıcak hava yalnızca kara üzerinde değil denizde de etkisini gösteriyor. Antalya kıyılarında deniz suyu sıcaklığının yaklaşık 27 derece seviyelerine ulaşması, bunaltıcı havanın hissedilmesini artıran etkenlerden biri olarak değerlendiriliyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde uzun süre güneş altında kalınmaması, bol sıvı tüketilmesi ve yaşlılar, çocuklar ile kronik hastalığı bulunan kişilerin sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor. Ormanlık alanlara yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların ise duman veya yangın belirtisi görmeleri halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermeleri isteniyor.

Kaynak: Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları, meteorolojik değerlendirmeler