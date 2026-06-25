ALANYA İlçe Müftülüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen istişare toplantısında Alanya Kaymakamı Dr. Şakir Öner Öztürk, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek ilçede yürütülen kamu hizmetleri, vatandaşların talepleri ve kurumlar arası iş birliği konularında değerlendirmelerde bulundu. Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda, mahallelerin öncelikli ihtiyaçları ele alınırken çözüm önerileri de masaya yatırıldı.

Toplantının açılışında konuşan Alanya İlçe Müftüsü Mehmet Seven, ilçe genelinde camilerde, Kur'an kurslarında ve müftülük bünyesinde yürütülen dini, sosyal ve eğitim faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Seven, özellikle çocuklar, gençler ve ailelere yönelik gerçekleştirilen eğitim programları ile manevi rehberlik hizmetlerinin her geçen gün daha geniş kitlelere ulaştığını ifade etti.

Sunumlarda ayrıca yaz Kur'an kursları, değerler eğitimi, aile danışmanlığı hizmetleri ve toplumun farklı kesimlerine yönelik yürütülen sosyal sorumluluk projeleri hakkında da bilgilendirme yapıldı. İlçe Müftülüğü'nün kamu kurumlarıyla koordineli şekilde sürdürdüğü çalışmaların önemine dikkat çekildi.

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini ise mahalle muhtarlarının vatandaşlardan gelen talep ve önerileri oluşturdu. Muhtarlar, görev yaptıkları mahallelerde karşılaştıkları sorunları ve çözüm bekleyen konuları Kaymakam Öztürk ile paylaşırken, eğitim, sosyal hizmetler, altyapı ve dini hizmetlere ilişkin çeşitli görüş ve öneriler de dile getirildi. İlgili kurumlara iletilmek üzere not alınan taleplerin takip edileceği belirtildi.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Dr. Şakir Öner Öztürk, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi için kurumlar arasındaki koordinasyonun büyük önem taşıdığını vurguladı. Muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini ifade eden Öztürk, mahallelerden gelen geri bildirimlerin hizmet kalitesinin artırılmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Kaymakam Öztürk, "Kurumlarımızın uyum içinde çalışması, vatandaşlarımızın sorunlarına daha hızlı ve etkili çözümler üretilmesini sağlar. Muhtarlarımızın sahadaki gözlemleri ve talepleri bizler için büyük önem taşıyor. Hep birlikte hareket ederek vatandaş odaklı hizmet anlayışını daha da güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Toplantının sonunda katkılarından dolayı İlçe Müftüsü Mehmet Seven'e ve programa katılarak görüş ve önerilerini paylaşan mahalle muhtarlarına teşekkür eden Kaymakam Öztürk, benzer istişare toplantılarının belirli aralıklarla sürdürüleceğini ifade etti. Program, karşılıklı görüş alışverişi ve iyi dileklerin ardından sona erdi. (Şerife ÇOBAN)