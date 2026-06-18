Alanya’da meydana gelen araç yangını, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Dinek Mahallesi Eski Antalya Caddesi üzerinde yol kenarında park halinde bulunan bir kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Edinilen bilgilere göre, aracın ön bölümünden yükselen yoğun duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevlerin çevredeki araçlara ve olası risk oluşturabilecek alanlara sıçramasını önledi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olay sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

KAMYONETTE BÜYÜK ÇAPTA HASAR OLUŞTU

Yangının ardından yapılan ilk incelemede, kamyonetin özellikle motor bölümü ve ön kısmında büyük çapta maddi hasar oluştuğu görüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, olay yeri güvenlik şeridiyle çevrilerek ekiplerin çalışma yapması sağlandı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının kesin çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İlk değerlendirmelerde teknik bir arıza ihtimali üzerinde durulurken, yangının kesin sebebinin yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

YAZ AYLARINDA ARAÇ YANGINLARINA KARŞI UYARI

Uzmanlar, özellikle yaz aylarında artan hava sıcaklıklarının araçlardaki elektrik tesisatı, akü ve motor sistemleri üzerinde ek yük oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Sürücülerin araç bakımlarını düzenli yaptırmaları, olağan dışı duman, yanık kokusu veya elektrik arızası belirtilerini ihmal etmemeleri gerektiği vurgulanıyor.

Özellikle yoğun kullanılan güzergâhlarda yaşanan araç yangınları, hem trafik güvenliği hem de çevredeki vatandaşların güvenliği açısından risk oluşturabiliyor. (Mehmet AL)