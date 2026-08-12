Meteorolojik tahminlere göre Antalya’da 12 Ağustos Çarşamba günü sıcak hava etkisini artıracak. Gün içinde termometrelerin 40 dereceyi göstermesi beklenirken, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık daha yüksek seviyelere çıkacak.

Öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın 54 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle açık havada uzun süre kalacakların güneşin doğrudan etkisine karşı önlem alması gerekiyor.

EN SICAK SAATLER 12.00-15.00 ARASI

Saatlik tahminlerde günün en sıcak zaman dilimi 12.00 ile 15.00 arası olarak öne çıkıyor. Bu saatlerde hava sıcaklığının 40 derece, hissedilen sıcaklığın ise 54 derece seviyesinde olması bekleniyor.

Uzun süre güneş altında kalmak sıcaklığa bağlı sağlık sorunlarının riskini artırabiliyor. Özellikle yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı bulunanların günün en sıcak saatlerinde doğrudan güneşe maruz kalmaması önem taşıyor.

SICAK HAVA GECEYE KADAR SÜRECEK

Sıcaklığın öğleden sonra da etkisini koruyacağı tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklığın 15.00-18.00 saatleri arasında yaklaşık 40 derece, 18.00-21.00 arasında 38 derece ve 21.00-24.00 arasında 36 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

Bu tablo, Antalya’da sıcak havanın güneş battıktan sonra da etkisini sürdüreceğini gösteriyor.

ALANYA’DA DA SICAK VE NEME KARŞI TEDBİR ÖNEMLİ

Antalya genelindeki yüksek sıcaklık ve nem, Alanya’da yaşayanlar ile tatilciler açısından da önem taşıyor. Özellikle sahil kesimlerinde nem, hissedilen sıcaklığın termometrede ölçülen değerin üzerine çıkmasına neden olabiliyor.

Günün sıcak saatlerinde mümkün olduğunca gölgede kalmak, yeterli su tüketmek ve uzun süre doğrudan güneş altında bulunmamak sıcaklığın olumsuz etkilerine karşı alınabilecek temel önlemler arasında yer alıyor.