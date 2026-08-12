Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, kentsel dönüşüm süreçlerinde binaların yıkım aşamasını daha güvenli hale getirmek amacıyla yeni standartlar yayımlandı. Yapılan düzenlemeyle birlikte can ve mal güvenliğini sağlamak için patlayıcılı yıkımlardan fenni mesuliyete kadar birçok alanda katı kurallar devreye girdi.

Yüksek katlı yapıların patlayıcı kullanılarak yıkılması sürecinde artık meteorolojik şartlar önceden titizlikle incelenecek. Olası risklerin önüne geçmek ve süreci analiz edebilmek için yıkım anı yüksek hızlı kameralarla saniye saniye kaydedilecek. Ayrıca bu işlemlerde görev alacak personelin yetkinliği de sıkı denetime tabi tutulacak. Patlayıcılı yıkımı yönetecek mühendisin uzmanlık belgesi sunması gerekirken, ateşleme görevlisinin (B) sınıfı yeterlik belgesine sahip olması zorunlu kılındı.

18,5 METRE SINIRI GETİRİLDİ

Yeni mevzuat, binaların yıkımındaki mühendislik sorumluluklarını da net bir çerçeveye oturttu. Düzenlemeye göre, yüksekliği 18,5 metreyi aşan tüm binaların yıkım işlemlerinde fenni mesuliyeti bir inşaat mühendisi üstlenecek. Bu yüksekliğin altındaki yapılar için genel bir fenni mesuliyet şartı bulunmuyor. Ancak istisnai durumlar yönetmelikte açıkça belirtiliyor.

Bina 18,5 metreden kısa olsa dahi bitişik nizamda inşa edilmişse veya yapısal bir düzensizliği varsa inşaat mühendisi gözetimi zorunlu olacak. Aynı şekilde yapının sağlık, eğitim, kültür veya tabiat varlıklarına yakın bir konumda bulunması durumunda da risk unsuru göz önüne alınarak yükseklik şartı aranmaksızın fenni mesuliyet istenecek.

YENİ DÜZENLEME MÜTEAHHİTLERİ NASIL ETKİLEYECEK?

Kentsel dönüşüm projelerinde uygulanacak bu sıkı güvenlik adımlarının, yıkım öncesi ruhsatlandırma ve hazırlık aşamalarını doğrudan etkilemesi bekleniyor. Özellikle bitişik nizam yapı stokunun yoğun olduğu eski mahallelerde, müteahhitlerin şantiye çevresinde alacağı tedbirler artacak. Toz, titreşim ve gürültü sınırlarının yasal mevzuata tam uyumu için yapılacak harcamalar ve planlamalar, dönüşüm projelerinin başlangıç takvimlerini yeniden şekillendirecek.

Yönetmelik kapsamında şantiye çevrelerinde alınacak fiziki önlemler de artırıldı. Yüksek yapıların yıkım alanları koruma fanı, örtülü yol ve perdeleme sistemleriyle tamamen dış ortama kapatılacak. Kullanılacak iskele ve çalışma kulelerinin standartlara birebir uyması sağlanırken, çevre sağlığını korumaya yönelik tüm adımlar eksiksiz uygulanacak.