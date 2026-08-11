Deniz Seki ameliyat edildi: Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Evinde kedi ve köpeklerine mama verdiği sırada düşerek kalçasını kıran ünlü şarkıcı Deniz Seki ameliyat edildi. Hastaneden yapılan açıklamada operasyonun başarılı geçtiği, Seki'nin ayağa kaldırılarak destekle yürütüldüğü ve 5-6 gün içinde taburcu edilmesinin planlandığı bildirildi.

KALÇASINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Deniz Seki, 10 Ağustos Pazartesi günü İstanbul Sarıyer'deki evinde geçirdiği kazanın ardından hastaneye kaldırıldı.

Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun'un açıklamasına göre, düşme sonrası sol kalçasında ağrı oluşan Seki'ye muayene ve görüntüleme tetkikleri yapıldı. İncelemelerde sanatçının sol kalçasında kırık tespit edildi.

SAAT 17.00'DE AMELİYATA ALINDI

Seki, aynı gün saat 17.00'de ameliyata alındı. Operasyonda kırık bölge sabitlenirken, kalçanın hareketini sağlayan kaslardan birinde oluşan yırtık da onarıldı.

Ameliyatın Prof. Dr. Vahit Emre Özden, Prof. Dr. Göksel Dikmen ve Doç. Dr. Onur Tunalı tarafından başarıyla gerçekleştirildiği açıklandı.

DESTEKLE YÜRÜMEYE BAŞLADI

Başhekim Prof. Dr. Metin Uzun, Deniz Seki'nin genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Seki'nin 11 Ağustos'ta ayağa kaldırıldığı ve destekle yürümesinin sağlandığı belirtildi.

Tedavisi hastanede devam eden sanatçının sağlık durumunda yeni bir sorun yaşanmaması halinde 5-6 gün içerisinde taburcu edilmesi planlanıyor.

KAZA NASIL OLDU?

Deniz Seki'nin Sarıyer Maden Mahallesi'ndeki evinde kedi ve köpeklerine mama vermek istediği sırada kaygan zeminde ayağının kaydığı ve dengesini kaybederek yere düştüğü belirtildi.

Kazanın ardından evde bulunan çalışma arkadaşının ambulans çağırdığı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seki'nin hastaneye götürüldüğü aktarıldı.

BALKONDAN DÜŞTÜ" İDDİASINA AÇIKLAMA

Kazanın ardından bazı haberlerde Deniz Seki'nin balkondan düştüğü öne sürüldü. Sanatçının yaşadığı kazaya ilişkin aktarılan bilgilere göre ise olay balkondan düşme şeklinde gerçekleşmedi.

Seki'nin evinde hayvanlarına mama verdiği sırada kaygan zeminde ayağının kayması sonucu düştüğü belirtildi.

DENİZ SEKİ KİMDİR?

Deniz Seki, 1 Temmuz 1970'te İstanbul'da doğdu. Türk pop müziğinin tanınan şarkıcı, söz yazarı ve bestecileri arasında yer alan Seki, müzik kariyerine 1990'lı yıllarda başladı.

Melih Kibar ile 1993 yılında tanışmasının ardından müzik çalışmalarını sürdüren Seki; Kenan Doğulu, İzel, Yaşar, Emel Müftüoğlu, Ege, Ferda Anıl Yarkın ve Zuhal Olcay gibi isimlere vokalistlik yaptı. 1995 yılında katıldığı Pop Show 95 şarkı yarışmasında birinci oldu.

İlk albümü "Hiç Kimse Değilim"i 1997 yılında yayımlayan Deniz Seki, sonraki yıllarda çıkardığı albüm ve şarkılarla müzik kariyerini sürdürdü. 56 yaşındaki sanatçı, uzun yıllardır Türk pop müziğinin bilinen isimleri arasında yer alıyor.