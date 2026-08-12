Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında organize edilen 31'inci Taraflar Konferansı (COP31), 9-20

Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un dönem başkanlığını yürüteceği zirve için, daha önce EXPO 2016'ya ev sahipliği yapan alan 'COP31

Alanı' olarak yeniden düzenleniyor. Zirvenin, bölge turizmine kış öncesi ciddi bir hareketlilik getirmesi bekleniyor.

Bölgedeki altyapı ve ulaşım ağları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uluslararası standartlara uygun hale getirilirken, üst düzey bürokratların ve devlet başkanlarının konaklayacağı otellerde de yoğun bir hazırlık süreci yürütülüyor. Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yürütülen koordinasyon çalışmalarıyla, şehrin dev organizasyona eksiksiz hazırlanması hedefleniyor.

LİDERLER ZİRVESİ İÇİN BELEK'TE ÖZEL HAZIRLIK

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkan Yardımcısı Ercan Çek'in aktardığına göre, organizasyon kapsamında 80 ile 100 bin arasında yabancı ziyaretçinin kente gelmesi öngörülüyor. Zirvenin üç günlük bölümünün liderler zirvesi olarak planlandığını belirten Çek, bu kapsamda Belek bölgesindeki en üst segment 15 tesisin devlet başkanları için ayrıldığını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılımının onaylandığı yönünde duyumlar aldıklarını aktaran Çek, Avrupa'dan da birçok üst düzey ismin Antalya'da ağırlanacağını ve etkinliğin G20'den daha popüler bir organizasyon olabileceğini bildirdi.

Kaleiçi bölgesindeki tesislerin şimdiden rezervasyonlarını doldurmaya başladığını vurgulayan turizmciler, toplantılardan arta kalan zamanlarda misafirlerin bölgeyi tanımak isteyeceğine dikkat çekiyor. Birçok nitelikli tesisin kapasitesinin yüzde 50'sini bu organizasyona ayırdığı, normal dönem rezervasyonlarının ise askıya alındığı açıklandı.

COP31 ZİRVESİ ALANYA TURİZMİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Antalya merkez, Belek, Kundu ve Lara bandındaki nitelikli yatak kapasitesinin COP31 ve eş zamanlı düzenlenecek Uzay Kongresi ile tamamen dolması bekleniyor. Bu yoğunluğun, Alanya gibi çevre ilçelerdeki kış turizmi hareketliliğine dolaylı yoldan pozitif katkı sağlaması muhtemel bir etki olarak yakından takip ediliyor. Özellikle uluslararası heyetlerin ve lojistik ekiplerinin alternatif konaklama arayışlarının, bölgesel turizm ekonomisini geniş bir alanda canlandırması öngörülüyor.

Kundu bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelin işletme müdürü İsmail Çağlar da sonbahar döneminde yaşanacak bu yoğunluğun turizmcileri heyecanlandırdığını dile getirdi. Çağlar, devlet başkanları ve bilim insanlarının katılımıyla gerçekleşecek organizasyonlar nedeniyle bu yıl Antalya'da klasik bir 'ölü sezon' yaşanmayacağını, yeme-içme sektöründen konaklamaya kadar her alanda üst düzey bir hizmet verileceğini duyurdu.