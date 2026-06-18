Antalya deniz polisinin maskotu Miço hayat kurtarıyor
Antalya deniz polisinin maskotu Miço hayat kurtarıyor
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22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) tarafından düzenlenen “Geçmişin Hafızasıyla Yarını İnşa Etmek: Türkiye’nin Siyasal ve Ekonomik Geleceği” başlıklı konferansa katılarak Antalyalı iş insanlarıyla bir araya geldi.
'GÜVENE VE ORTAK AKLA İHTİYACIMIZ VAR'
Arınç konuşmasında "Güçlü ve sürdürülebilir kalkınmanın yolu; demokrasiyi ve ifade özgürlüğünü, hukuk güvenliğini, mülkiyet hakkını ve liyakat esasını daha da güçlendirmekten geçiyor. Bu yolda sağlam ve güçlü kurumlara, toplumun kurumlara güvenine ve ortak akla ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum" ifadelerine yer verirken, ANSİAD’a davetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür etti. (Gülser YİĞİT)

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Muhabir: Gülser YİĞİT