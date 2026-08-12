Antalya'nın Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde inşa edilen Çalkaya Kapalı Pazar Yeri, tamamlanmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen faaliyete geçemedi. Toplam 25 milyon 570 bin TL bütçe harcanarak hayata geçirilen tesis, kurumlar arası yetki tartışmaları ve binada tespit edilen yapısal sorunlar nedeniyle boş durumda bekliyor.

Antalya Körfez Gazetesi'nin haberine göre, Güzelyurt Şehit Mustafa Göktür Caddesi üzerinde kurulan mevcut sokak pazarında zorlu şartlarda çalışan esnaf, modern tesisin açılmasını talep ediyor. Ancak tesiste saptanan 18 eksik ve kusur, sürecin tıkanmasına yol açtı. Antalya Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz, odanın yasal olarak pazar inşa etme veya eksiklik giderme zorunluluğu bulunmadığını savundu.

TESİS İÇİN NEDEN YIKIM ÇAĞRISI YAPILIYOR?

İsmail Öz, mevcut yasal düzenlemelerin odalara bu tür bir yetki vermediğini belirterek, "Bu pazar yerinin yıkılmaktan başka çaresi yok." ifadesini kullandı. Öz, Büyükşehir Belediyesi'nin tesisi devredemeyeceğini ve bölgedeki tüm esnafa yer gösterilmeden pazarın taşınamayacağını vurguladı. Ayrıca en başta protokol yapılmasının hata olduğunu ve Aksu Belediyesi'nin de mevcut şartlarda burayı devralmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

BELEDİYE MECLİSİNDE YETKİ KRİZİ NASIL TARTIŞILDI?

Aksu Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda konu siyasi partilerin de gündemindeydi. AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Mekik, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eksikliklerin tamamlanması için Pazarcılar Odası'na çağrı yaptığını ancak sonuç alınamadığını bildirdi. Mekik, Aksu Belediyesi olarak işletme taleplerine de izin verilmediğini kaydetti. CHP Grup Sözcüsü Mustafa Oruç ise Pazarcılar Odası'nı eleştirerek, odanın süreci kilitlediğini ve milli servetin atıl kalmasına neden olduğunu öne sürdü. Oruç, kurumların işbirliği yapması halinde sorunun çözülebileceğini savundu.

PROTOKOL SÜRECİ VE MEVCUT ÇIKMAZ NE ANLAMA GELİYOR?

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Semt Pazarcıları Odası arasında 6 Temmuz 2023 tarihinde imzalanan protokol, idari sorumlulukların net olarak paylaşılamaması nedeniyle bir yönetim krizine dönüştü. Mülkiyet, işletme hakkı ve inşaat kusurlarının giderilmesi gibi temel konulardaki belirsizlikler, yerel yönetimler ile meslek odaları arasındaki yasal sınırların tam çizilememesinden kaynaklanıyor. Bu vaka, kamu kaynaklarıyla inşa edilen yapıların hukuki altyapısı tamamlanmadan protokole bağlanmasının yarattığı operasyonel riskleri net bir şekilde gösteriyor.

Dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından kısa sürede açılacağı duyurulan tesisin akıbeti belirsizliğini koruyor. Hem bölge halkı hem de sokak aralarında hizmet veren pazarcı esnafı, yasal sürecin tamamlanıp tesisin kullanıma sunulacağı günü bekliyor.