YAZ aylarının başlamasıyla birlikte Alanya’da artan araç trafiği, kent merkezinde uzun süredir devam eden otopark sorununu yeniden en önemli gündem maddelerinden biri haline getirdi. Özellikle turizm sezonunda nüfus yoğunluğunun katlanarak artması, mevcut park alanlarının yetersiz kalmasına neden olurken, Yayla Yolu üzerindeki Uygun Center AVM projesinde yer alan kapalı otoparkın hala hizmete açılmaması tartışmaları daha da alevlendirdi. Alanya merkezindeki trafik yükünü hafifletmesi amacıyla projelendirilen otopark alanının kullanılmaması, hem vatandaşlar hem de esnaf tarafından tepkiyle karşılanıyor. Bölgedeki araç yoğunluğu günün özellikle belirli saatlerinde ciddi tıkanmalara yol açarken, sürücüler park yeri bulmakta zorlanıyor, bu durum hem günlük yaşamı hem de ticari hareketliliği olumsuz etkiliyor. Alanya’da yıllardır çözüm bekleyen otopark meselesi, yaz sezonunun etkisiyle birlikte yeniden “kronik sorun” başlığı altında değerlendirilirken, Alanya'daki siyasi parti temsilcileri ve Alanya Şoförler Odası konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak kalıcı çözüm çağrısında bulundu.

‘KENTİN EN BÜYÜK SORUNLARINDAN BİRİ HALİNE GELDİ’

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, kapalı otoparkların bir an önce devreye alınması gerektiğini belirterek, geçmişte yapılan bazı planlamaların kent ihtiyacını karşılamadığını ifade etti. Tavlı, "Uygun Center AVM projesindeki otopark projede vadedildiği gibi açılmalı. Alanya'ya kapalı otoparklar ve katlı otoparklar yapılması gerekiyor. Cuma Pazarı’nda ruhunu yitirmiş bir bina yapıldı. Adeta ucube gibi duruyor. O alan şu an katlı otopark olarak değerlendirilmiş olsaydı, şehrin otopark sorunu büyük ölçüde ortadan kalkmış olacaktı. Böyle bir düzenleme yapılsaydı hem esnaf hem Alanya’ya gelen ziyaretçiler hem de turistler çok daha rahat edecekti. Herkesin memnun olacağı bir sistem ortaya çıkacaktı" dedi.

‘OTOPARK SORUNU ALANYA'NIN KRONİK SORUNLARINDAN BİRİ’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, "Malesef şehrimizin artık kronik sorunlarından birisi otopark oldu. Bu sorunda bugün yarın hallolacak gibi değil. Planlı proğramlı bir şekilde gelecek için yatırımlar yapılması gerekiyor. Bunu yaparken sadece park yeri üretmek değil toplu ulaşımın da aynı doğrultuda planlanması ve insanların toplu taşımayı kullanmaya sevk edilmesi gerekiyor. Geçmişten bugüne inşaat izinleri verilirken otopark olmazsa olmaz şartlardan birisi olmalıdır" ifadelerini kullandı.

‘VAATLER DEĞİL, SOMUT PROJELER BEKLENİYOR’

MHP Alanya İlçe Başkanı Hasan Cantürk artan araç yoğunluğuna karşı yeterli adım atılmadığını savunarak, vatandaşların hem yer bulma hem de yüksek ücretler nedeniyle mağdur edildiğini ifade etti. Cantürk, "Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Alanya’da otopark sorunu, artık günlük bir rahatsızlık olmaktan çıkmış; şehir yaşamını ve ekonomimizi doğrudan etkileyen kronik ve ciddi bir probleme dönüşmüştür. Trafik yoğunluğu her geçen gün artarken vatandaşlarımız acil çözüm beklemekte, ancak mevcut tablo beklentilerin çok gerisinde kalmaktadır. Seçim döneminde Alanya Belediye Başkanı Sayın Osman Tarık Özçelik tarafından, binlerce araçlık yeni otopark kapasitesi oluşturulacağı yönündeki hayali vaatleri kamuoyuna sunulmuştu. Ancak seçimlerin ardından geçen süre zarfında, otopark sorununa kalıcı bir çözüm üretilemediği gibi, mevcut uygulamalarla vatandaşımızın üzerindeki mali yük daha da artırılmıştır. Otopark alanlarını genişletmeye yönelik stratejik adımlar atmak yerine sadece ücret politikalarının ön plana çıkarılması, bazı noktalarda yüzde 900’e varan fahiş otopark ücreti artışlarına yol açmış ve haklı olarak kamuoyunda büyük tepki toplamıştır. Bugün Alanya’da yaşayan vatandaşımız, aracını park edecek bir yer bulmakta zorlandığı gibi, üzerine bir de faiş ücretler ödemeye mecbur bırakılmaktadır. Alanya’nın otopark sorunu hayali vaatlerle değil, planlı ve somut projelerle giderilmelidir. Belediye yönetimini, verilen sözlerin arkasında durmaya ve kentimizin kronikleşen bu sorununa karşı gerçekçi çözümler üretmeye davet ediyoruz" dedi.

‘ÇOK KATLI OTOPARK PROJELERİ HAYATA GEÇİRİLMELİ’

Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, özellikle çok katlı otopark projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti ve Alanya’nın daha planlı bir şehirleşmeye ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Türkoğlu, "Alanya her geçen yıl büyüyor. Nüfusu artıyor, turizm hareketliliği artıyor, araç sayısı artıyor. Ancak ne yazık ki yollarımız, otoparklarımız ve genel şehir altyapımız bu büyümeyi karşılamakta giderek daha fazla zorlanıyor. Uzun yıllardır Alanya'nın il olması gerektiğini savunuyoruz. Çünkü Alanya, nüfusu, ekonomisi, turizm kapasitesi ve coğrafi büyüklüğüyle birçok ilden daha büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak bugün geldiğimiz noktada, il olma talebimizin önündeki en önemli sorunlardan birinin de altyapı yetersizlikleri olduğu görülmektedir. Otopark sorunu bunun en somut örneklerinden biridir. Elbette bu sorun yalnızca Alanya'nın değil, Türkiye'nin birçok şehrinin ortak problemidir. Ancak Alanya'da durum artık günlük hayatı ciddi şekilde etkileyen bir seviyeye ulaşmıştır. Neredeyse her boş alanın otopark olarak değerlendirildiği, birçok sokağın otopark amaçlı kullanıldığı bir şehirde olmamıza rağmen vatandaşlarımız hâlâ araçlarını park edecek yer bulmakta güçlük çekmektedir. Bu durum bize mevcut uygulamaların yetersiz kaldığını göstermektedir. Artık geçici çözümler yerine kalıcı projelerin konuşulması gerekmektedir. Özellikle sahil yolu üzerindeki uygun alanlarda, Uygun Center çevresinde ve şehir merkezindeki yoğun bölgelerde çok katlı otopark projeleri hayata geçirilmelidir. Gelişmiş şehirlerde uygulanan modern otopark sistemleri Alanya için de değerlendirilmelidir. Diğer taraftan, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası çevresinde yaşanan otopark sıkıntısı da ayrı bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Mesleği gereği her gün bu bölgede bulunan bir mali müşavir olarak, hem üyelerin hem de vatandaşların ciddi mağduriyet yaşadığını gözlemliyorum. Ticaretin, yatırımın ve iş dünyasının merkezi konumundaki bir kurumun çevresinde yeterli otopark imkânının bulunmaması Alanya'ya yakışmamaktadır" diye konuştu.

‘KISA VADEDE DEĞİL, UZUN VADELİ PLAN ŞART’

Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, araç sayısındaki hızlı artışa karşılık yeni otopark alanlarının oluşturulmamasının ciddi bir dengesizlik yarattığını belirterek, kapsamlı bir şehir master planı hazırlanması gerektiğini söyledi. "Alanya'nın her noktasında otopark sıkıntısı var. Şoförler Odası olarak otoparkı en rahat olan yerlerden birisi olmamıza rağmen son yıllarda odamıza gelen misafirlerimiz dahi park sıkıntısı yaşıyor. Bu, Alanya’nın genel bir sorunu. Kökten bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Binalarımızın ve iş yerlerimizin otoparklarının buna göre planlanması şart. Tabii bu kısa vadede çözülebilecek bir konu değil. Her geçen gün araç sayısı artıyor ancak yeni otopark alanları oluşturulmadığı için bu sıkıntı artık sadece yazın değil, kışın da yaşanıyor. Alanya'da park edecek alan bulmak neredeyse imkânsız. Bununla ilgili uzun soluklu bir master plan hazırlanması lazım. Buna göre kalıcı bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Gerektiği takdirde bazı bölgelerin yayalaştırılması, binalarda otopark alanlarının zorunlu hale getirilmesi gerekiyor. Ama bu, kısa sürede çözülebilecek bir konu değil" dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi