Alanya'nın gözde mekanları arasında yer alan Pasha Et & Balık Restaurant, yenilenen konsepti ve canlı müzik programlarıyla hafta sonlarına hareket katıyor. Akdeniz'in eşsiz manzarası ve Alanya Kalesi'nin tarihi atmosferini aynı anda sunan mekan, hem kent sakinlerinin hem de ilçeyi ziyaret eden misafirlerin tercih ettiği adreslerden biri olmayı sürdürüyor.

Özellikle hafta sonlarını farklı bir ortamda geçirmek isteyenler için alternatif oluşturan restoran, kaliteli yemek deneyimini canlı müzikle bir araya getiriyor. Deniz kenarındaki konumu ve ferah ortamıyla dikkat çeken mekan, ailelerin de rahatlıkla vakit geçirebildiği nezih yapısıyla öne çıkıyor.

TURKABESK EZGİLERİYLE UNUTULMAZ GECELER

Her cuma ve cumartesi akşamı sahne alan Alanya'nın sevilen sanatçısı Güvenç, alaturka ve arabesk eserleri bir araya getirdiği Turkabesk repertuvarıyla müzikseverlerle buluşuyor. Geniş şarkı seçkisi ve güçlü yorumu sayesinde sanatçı, farklı yaş gruplarından dinleyicilerin beğenisini kazanıyor.

Duygusal eserlerden hareketli parçalara uzanan sahne performansı, misafirlere keyifli anlar yaşatırken, canlı müziğin oluşturduğu sıcak atmosfer hafta sonu akşamlarına farklı bir renk katıyor.

ALANYA KALESİ MANZARASI EŞLİĞİNDE KEYİFLİ BİR DENEYİM

Alanya'nın önemli simgelerinden biri olan Alanya Kalesi'nin karşısında hizmet veren restoran, manzarasıyla da dikkat çekiyor. Gün batımından gece saatlerine kadar uzanan süreçte misafirler, tarihi doku ve deniz manzarası eşliğinde yemeklerini yeme fırsatı buluyor.

Et ve balık çeşitlerinden oluşan menüsüyle hizmet veren mekan, sakin ve huzurlu bir ortam arayanlara da hitap ediyor. Bu özelliğiyle Pasha Et & Balık Restaurant, sadece canlı müzik mekanı değil, aynı zamanda sosyal buluşma noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

ALANYA SOSYAL YAŞAMINA KATKI SUNUYOR

Yenilenen konsepti ve düzenli canlı müzik etkinlikleriyle dikkat çeken Pasha Et & Balık Restaurant, Alanya'nın sosyal yaşamına da katkı sağlıyor. Hafta sonlarında kentteki eğlence seçeneklerini çeşitlendiren mekan, yerel sanatçıların sahne performanslarıyla kültürel yaşama da destek veriyor.

Lezzet, müzik ve manzarayı aynı atmosferde buluşturan mekan, Alanya'da hafta sonu planı yapanlar için alternatif adreslerden biri olarak öne çıkmaya devam ediyor. (Mehmet TUNÇ)