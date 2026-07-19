Kaza, Alanya'nın en yoğun trafik akışına sahip noktalarından biri olan D-400 kara yolunun Mahmutlar Mahallesi'ndeki ışıklı kavşak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahmutlar istikametinde seyir halinde bulunan beyaz renkli otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı denetimli halk otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar oluşurken, kazanın sesi çevrede bulunan vatandaşlar ve diğer sürücüler arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Kazayı görenler durumu yetkililere bildirirken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Trafik kontrollü olarak sağlandı

Kaza nedeniyle D-400 kara yolunda araç kuyrukları oluşurken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sürdürdü. Hasar gören araçların yol kenarına alınmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Yolcular büyük panik yaşadı

Halk otobüsünde bulunan yolcular çarpmanın etkisiyle kısa süreli panik yaşarken, ilk belirlemelere göre kazada ciddi yaralanan olmadığı öğrenildi. Olay yerinde araçlarda maddi hasar meydana gelirken, taraflar arasında gerekli tutanak işlemleri de başlatıldı.

Takip mesafesi uyarısı

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, çarpışmanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yetkililer, özellikle yaz sezonunda yoğunlaşan D-400 kara yolunda sürücülerin hız limitlerine uyması ve takip mesafesini korumasının benzer kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Mahmutlar Mahallesi'nde günün yoğun saatlerinde meydana gelen kaza, D-400 kara yolunda trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.