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Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Operasyonda ele geçirilen yaklaşık 2 kilogram kubar esrar incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, şüpheli N.T. hakkında Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla adli işlem başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın özellikle Alanya başta olmak üzere il genelinde uyuşturucu madde ticareti, üretimi ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Güvenlik güçleri, uyuşturucunun gençlere ulaşmasını engellemek amacıyla istihbarat destekli operasyonlara devam ediyor.

Operasyon sırasında evde bulunan şüpheli N.T. gözaltına alınırken, jandarma ekipleri olay yerinde gerekli kriminal incelemeleri de gerçekleştirdi.

Jandarma ekiplerinin adreste gerçekleştirdiği detaylı aramada, farklı bölümlere gizlenmiş halde toplam 1 kilo 979 gram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınırken, delil niteliğindeki materyallere de incelenmek üzere el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri bir süredir yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda N.T.'nin uyuşturucu madde bulundurduğu yönünde bilgiye ulaştı. Elde edilen deliller doğrultusunda Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Alanya'da düzenlenen operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli N.T.'nin ikametinde yapılan aramada 1 kilo 979 gram kubar esrar bulundu.

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