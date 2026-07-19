Kaza, öğle saatlerinde Bağlar ilçesine bağlı kırsal Ağaçgeçit Mahallesi'nde, Diyarbakır Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.T. yönetimindeki 34 BNC 160 plakalı öğrenci servisi ile V.S. idaresindeki 07 BOF 189 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle servis aracında bulunan öğrenciler büyük panik yaşarken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

17 öğrenci yaralandı

Rehabilitasyon okulundan çıkan öğrencileri evlerine götürdüğü öğrenilen serviste bulunan 17 öğrenci ile 2 yetişkin kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumlarının iyi olduğu öğrenildi

Hastanelerde tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazanın ardından güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik kısa süre kontrollü sağlanırken, hasar gören araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis ve jandarma ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.