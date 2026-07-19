Kaza, öğleden sonra Adıyaman-Kahta karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kahta yönüne seyir halinde olan 02 AT 412 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan elektrik direğine büyük bir şiddetle çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Abdurrahman D., Songül D., Zeynep D., Kübra D., Mehmet Halit D. ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi yaralandı. Kazanın şiddeti nedeniyle araçta sıkışan yaralıları gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

İtfaiye ekipleri seferber oldu

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları dikkatli bir çalışmayla bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık görevlileri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılar tedavi altına alındı.

Sağlık durumları iyi

Hastanelerde tedavileri devam eden 9 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, hasar gören hafif ticari aracın çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.