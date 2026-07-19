ALANYA'NIN en gözde bölgesinde faaliyet gösteren Zizi Beach Club’ın ortağı iş insanı B.K. ile ilgili dikkat çeken bir hukuki süreç başlatıldı. Daha önce Occo Beach Club olarak bilinen işletmenin ihale sürecinde yaşanan ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

İDDİANAMEDE 'AZMETTİRME' VURGUSU

Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ihale sürecinde yaşanan gerginlik sırasında M.D. isimli şahsın kesici veya delici aletle yaralandığı belirtiliyor. Olayın arka planına dair çarpıcı iddiaların yer aldığı dosyada, B.K’nin yeğeni F.K’yi söz konusu yaralama eylemini gerçekleştirmesi için azmettirdiği öne sürülüyor. Bu doğrultuda B.K. hakkında “Silahla, kesici veya delici aletle kasten yaralama suçuna "Azmettirme” suçlamasıyla kamu davası açıldı.

USULSÜZ KULLANIM İDDİALARI VE YIKIM KARARI

Yargılamaya konu olan süreçte, sadece yaralama olayı değil, işletmenin alan kullanımıyla ilgili iddialar da dikkat çekiyor. İşletmenin, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait alanları usulsüz şekilde genişlettiği; restoran, bar, mutfak ve havuzun bir bölümünün bu alana taştığı iddialar arasında yer aldı. Ayrıca, söz konusu yapılaşma için daha önceden alınmış bir yıkım kararının bulunduğu ve konunun idari süreçler kapsamında takibinin sürdüğü öğrenildi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayla ilgili yargılamanın, 2026 yılının Aralık ayında Alanya 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesi bekleniyor. Mahkeme heyeti, tarafların savunmalarını ve iddialara konu olan ihale sürecindeki uyuşmazlıkları detaylı şekilde inceleyerek kararını verecek. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi