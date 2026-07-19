Bölgedeki söndürme çalışmaları devam ederken, yetkililer yangını kontrol altına alma çabalarını hızlandırdı.

Antalya'nın Akseki ilçesi Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, bugün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına; 3 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağı ile havadan; 9 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile karadan müdahale gerçekleştiriliyor. Ekipler, alevlerin daha geniş alana yayılmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, yangını yakından takip ettiklerini belirtti. Erdem: "Akseki'mizin Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasında çıkan orman yangınını endişeyle takip ediyoruz. Ekiplerimiz yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının en kısa zamanda kontrol altına alınmasını temenni ediyorum. Tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyor, hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. “İfadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi