Yeni yönetimin aylık aidatı 20 bin TL'ye yükseltmesi ve her bağımsız bölüm için 100 bin TL ek katkı payı istemesi üzerine başlayan tartışma yargıya taşındı.

Kat malikleri, alınan kararların fahiş olduğunu savunarak aidat artışı ve ek ödeme kararına itiraz etti. Site sakinleri, bu tutarların kendileri için ciddi bir mali yük oluşturduğunu belirterek kararın iptalini talep etti.

Yönetim: 16 milyon liralık borç devraldık

Mahkemeye sunulan savunmada ise site yönetimi, görevi devraldıklarında sitenin ağır bir borç yükü altında olduğunu ileri sürdü. Eski yönetimden yaklaşık 16 milyon lira borç kaldığını öne süren yönetim, elektrik ve su faturalarının dahi ödenmediğini, ortak yaşamın sürdürülebilmesi için olağanüstü mali tedbirler almak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Mahkeme belgeleri istedi

Tarafların iddialarını değerlendiren mahkeme, sitenin mali durumu ve alınan kararların hukuka uygunluğunun incelenebilmesi amacıyla karar defterleri ile muhasebe kayıtlarının dosyaya sunulmasına hükmetti. İlgili belgelerin teslim edilmesi için iki haftalık süre verildi.

"Mecbur kaldık"

Kat malikleri ise sitenin icra takibine düşmemesi, ortak alan hizmetlerinin durmaması ve özellikle asansörlerin çalışmaya devam edebilmesi için yüksek aidat ve ek ödeme kararına istemeyerek onay verdiklerini dile getirdi.

Konyaaltı'ndaki lüks rezidansta yaşanan aidat kriziyle ilgili hukuki süreç devam ederken, mahkemenin mali kayıtları incelemesinin ardından uyuşmazlığa ilişkin yeni karar vermesi bekleniyor.