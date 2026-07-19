Olay, gece saatlerinde Camiavlu Mahallesi 500'üncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce ayrıldığı eski eşinin yaşadığı eve gelen şüpheli, yanında getirdiği benzin dolu şişeyi ateşe vererek evin içine fırlattı. Şişenin patlamasıyla birlikte alevler kısa sürede tüm evi sardı.

Yangın sırasında evde bulunan kadın ile iki kızı, yoğun duman ve alevlerden korunmak için banyoya sığınarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anne ve kızları son anda kurtarıldı

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan evde mahsur kalan anne ile iki kızını güvenli şekilde tahliye etti. Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Şüpheli gözaltına alındı

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.