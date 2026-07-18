Alanya'nın Kadıpaşa Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde yer alan Seheryıldızı Apartmanı önünde, yayla göçü için hazırlık yapan bir ailenin eşyaları kayboldu. Araca eşya taşıma telaşı sırasında kapı önünde unutulan ve içinde sadece kıyafetlerin bulunduğu çanta, bölgeden geçen iki kadın tarafından alındı.

Olay anının çevredeki güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi. Görüntülerde, sahipsiz olduğu düşünülen çantanın iki kişi tarafından alınıp bölgeden uzaklaştırıldığı tespit edildi.

AİLEDEN ÇAĞRI: ŞİKAYETÇİ DEĞİLİZ

Mağduriyet yaşayan aile, olayın bir hırsızlık kastıyla yapılmadığını düşündüklerini aktardı. Çantada yalnızca kişisel kıyafetlerin yer aldığını belirten aile üyeleri, eşyaların başkası için bir değer taşımadığını ifade etti.

Yerel kaynaklara yansıyan açıklamalara göre aile, "Belki bir anlık dalgınlıkla sahipsiz sanılıp alınmıştır. Hiçbir şikayetimiz yok, yeter ki kıyafetlerimizi geri getirsinler" ifadelerini kullandı. Çantayı bulan veya alan kişilerin, eşyaları apartman yönetimine ya da çevredeki esnafa bırakmaları rica edildi.

YAYLA GÖÇÜ TELAŞINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Alanya'da havaların ısınmasıyla birlikte Toroslar'a yönelik geleneksel yayla göçü hareketliliği hız kazanıyor. Araçlara eşya yükleme sırasındaki yoğun telaş ve kısa süreli dalgınlıklar, benzer eşya kayıplarına zemin hazırlayabiliyor. Vatandaşların araç yükleme süreçlerinde eşyalarını kontrol altında tutması, bu tür mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor.