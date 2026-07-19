Hesabın Özgür Özel'in kurmayı planladığı siyasi oluşuma ait olduğu yönündeki iddialar üzerine Özel'in iletişim ekibinden resmi açıklama yapıldı.

"Özgür Özel'le hiçbir ilgisi bulunmamaktadır"

Özgür Özel'in resmi iletişim hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada açılan "Yeni Parti" isimli hesabın kendileriyle bağlantılı olmadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni Parti" adıyla açılan sosyal medya hesabının Genel Başkanımız Özgür Özel'le hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunun yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ederiz. Saygılarımızla… Eski eş d*hşeti! Evi ateşe verdi, anne ve iki kızı banyoya sığınarak kurtuldu İçeriği Görüntüle

Sosyal medyada gündem oldu

CHP'de yaşanan son gelişmelerin ardından Özgür Özel'in yeni bir siyasi parti kuracağı yönündeki iddialar gündemdeki yerini koruyor. Bu süreçte "Yeni Parti" adıyla açılan sosyal medya hesabı, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılınca hesabın resmi olup olmadığı tartışma konusu oldu. Resmi açıklamayla birlikte söz konusu hesabın Özgür Özel ve ekibiyle bağlantısı bulunmadığı duyuruldu.

Yeni parti iddiaları sürüyor

Öte yandan Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda yeni parti hazırlıkları kapsamında tüzük, program, isim ve logo çalışmalarının sürdüğünü, resmi adımın ise temmuz sonu ile ağustos başı döneminde atılmasının planlandığını ifade etmişti. Ancak partinin isminin henüz kesinleşmediğini de belirtmişti.

Son saatlerde bazı yayın organlarında yeni parti için 24 Temmuz tarihinin öne çıktığı yönünde iddialar yer alsa da, bu konuda Özgür Özel cephesinden doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor.