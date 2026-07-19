AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52. yıl dönümü kapsamında bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde değerlendirmelerde bulundu. Yayman, Kıbrıs meselesinin yalnızca dış politika başlığı olmadığını, Türkiye'nin ortak milli davası olduğunu ifade etti.

Yayman, Kıbrıs konusunda Türkiye'nin duruşunun net olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de dile getirdiği iki devletli çözüm vizyonunun Türkiye'nin resmi politikası olmaya devam ettiğini söyledi.

"Kıbrıs meselesi 86 milyonun ortak meselesidir"

20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı'nın Kıbrıs Türk halkı açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Yayman, Kıbrıs meselesinin herhangi bir siyasi partinin değil, Türk milletinin ortak davası olduğunu vurguladı.

Barış Harekâtı'nın gerçekleşmemesi halinde bugün adada çok farklı bir tabloyla karşılaşılabileceğini savunan Yayman, Rum tarafının Kıbrıs Türklerini siyasi, ekonomik ve toplumsal alanlarda yok sayan yaklaşımının sürdüğünü öne sürdü.

Avrupa Birliği'ne eleştiri

Avrupa Birliği'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik tutumunu eleştiren Yayman, Rum tarafına "şımarık çocuk" gibi davranıldığını savundu.

Federasyon modelinin artık geride kaldığını ifade eden Yayman, Türkiye'nin eşit egemenlik temelinde iki devletli çözümü desteklediğini belirtti. Kıbrıs Türk halkını yok sayan herhangi bir müzakere sürecini doğru bulmadıklarını dile getirdi.

Rum tarafının silahlanmasına dikkat çekti

Yayman, Avrupa Parlamentosu'nda Türk askerini hedef alan açıklamalara da tepki göstererek, bu değerlendirmelerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin son dönemde Fransa, İsrail ve Hindistan ile savunma alanında yaptığı iş birliklerine dikkat çeken Yayman, adanın giderek bir silahlanma merkezi haline getirildiğini öne sürdü.

Türkiye'nin adada herhangi bir oldu bittiye izin vermeyeceğini belirten Yayman, "Türkiye bu noktadan bir milim dahi geri adım atmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Metehan'daki gösterilere ilişkin değerlendirme

Metehan Sınır Kapısı çevresinde düzenlenen gösterilere de değinen Yayman, Türkiye ile KKTC'nin yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Adada barış, huzur ve ekonomik iş birliğinden yana olduklarını belirten Yayman, geçmiş müzakere süreçlerinde verilen sözlerin yerine getirilmediğini savunarak mevcut yaklaşım değişmediği sürece yeni girişimlerin sonuç vermeyeceğini ifade etti.

Şehitleri andı

Açıklamasının sonunda 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nda hayatını kaybeden şehitleri anan Yayman, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine vurgu yaptı.

Yayman, Kıbrıs'taki Türk varlığının kalıcı olduğunu belirterek, "Adada Türkler vardır ve var olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.