Olay, Antalya-Konya D-695 Karayolu'nda Taşkesiği Mahallesi'ni yaklaşık 4-5 kilometre geçtikten sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde tatillerini tamamlayan ve Konya'ya dönüş yoluna çıkan Muhammet Şimşek yönetimindeki 42 NM 489 plakalı Hyundai Tucson marka otomobil, seyir halindeyken motor bölümünden duman çıkarmaya başladı.

Kısa süre içinde alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekerek eşi ve çocuklarını hızla araçtan indirdi. Ardından bagajdaki eşyaları da dışarı çıkarmaya çalışan Şimşek'e yoldan geçen diğer sürücüler yardım etti.

Vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti

Yangını gören vatandaşlar, araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Ancak yangın kısa sürede büyüyerek otomobili tamamen sardı. Bu sırada yükselen alevler yol kenarındaki ormanlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yakındaki arazözle hem otomobildeki hem de ormanlık alandaki yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde orman yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Daha sonra olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri de araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Otomobil kullanılamaz hale geldi

Yangının söndürülmesinin ardından otomobil tamamen yanarak demir yığınına döndü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Vatandaşlardan örnek dayanışma

Yangının ardından büyük panik yaşayan sürücünün eşi ve çocuklarının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yol kenarına sandalyeler getiren vatandaşlar, aileyi oturtarak üzerlerine kilim örttü ve güneşten korumaya çalıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri de aileyi tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirdi.

"Allah'tan canımıza bir şey gelmedi"

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan sürücü Muhammet Şimşek, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde tatil yaptıklarını belirterek, "Konya'ya dönüyorduk. Buraya gelince bir anda motor bölümünden dumanlar ve alevler yükselmeye başladı. Aracı hemen yol kenarına çekip eşimi ve çocuklarımı indirdim. Allah'tan canımıza bir şey gelmedi. Aracımız yandı ama en büyük tesellimiz ailece sağ salim kurtulmamız oldu." dedi.