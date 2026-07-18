AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Antalyaspor'a 20 milyon lira nakdi yardım kararı alınmasının ardından açıklamalarda bulundu.

GAİN

Park Stadyumu'nda konuşan Tavlı, Alanyaspor'un bu destekleme sürecinde göz ardı edildiğini bildirdi.

Şehrin Süper Lig'deki diğer temsilcisi olan Alanyaspor'a yönelik tutumun adil olmadığını savunan Tavlı, spor kulüpleri arasında ayrım yapılmaması gerektiğini aktardı. Kararın mecliste oy birliğiyle geçmesi sonrası gözler Alanya cephesine çevrilmişti.

ALANYASPOR 30'DAN FAZLA ÜLKEDE TANITIYOR

Alanyaspor'un yalnızca bir futbol kulübü olmanın ötesinde uluslararası bir marka değerine sahip olduğunu belirten Tavlı, kulübün 30'u aşkın ülkede bölgenin tanıtımına doğrudan katkı sağladığını vurguladı. Tavlı, yerel yönetimlerin bu gerçeği dikkate alarak samimi bir yönetim anlayışı sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Sürecin adil yürütülmesi için hem Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni hem de Alanya Belediyesi'ni göreve çağıran Tavlı, Antalyaspor'a verilen desteğin aynısını beklediklerini ve kulübün yanında yer almaya devam edeceklerini duyurdu.

MECLİS KARARLARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Yerel yönetimlerin profesyonel kulüplere yönelik bütçe tahsisleri, bölgedeki sportif faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıyor. Alanya kamuoyu, Antalyaspor'a sağlanan maddi olanakların ardından Büyükşehir Belediyesi'nin gelecek meclis oturumlarında Alanyaspor için nasıl bir tasarrufta bulunacağını yakından takip ediyor.

Tavlı'nın bu çıkışı, ilçedeki eşit hizmet beklentisini resmi düzeyde kayıtlara geçirmiş oldu. Önümüzdeki günlerde toplanacak meclis oturumlarında, Alanyaspor'a yönelik somut bir adım atılıp atılmayacağı netlik kazanacak.