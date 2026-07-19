Olayın nerede meydana geldiği belirtilmezken, boğulma tehlikesi geçiren bir domuzu fark eden vatandaş hiç tereddüt etmeden hayvanın yardımına koştu. Büyük çaba harcayarak domuzu sudan çıkaran kişi, hayvanın güvenli bir alana ulaşmasını sağladı.

Ancak kurtarıldıktan kısa süre sonra beklenmedik bir gelişme yaşandı. Panik halinde olduğu görülen domuz, bu kez kendisini kurtaran vatandaşa doğru yönelerek saldırmaya çalıştı.

Vatandaş ise üzerine doğru gelen domuzu kendisini korumak amacıyla attığı tekmeyle uzaklaştırdı. Domuz daha sonra bölgeden hızla uzaklaştı.

Yaşanan ilginç anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılırken, binlerce kullanıcı tarafından izlendi.

Videoya çok sayıda yorum yapılırken, bazı kullanıcılar hayvanın yaşadığı korku ve panik nedeniyle bu tepkiyi verdiğini belirtirken, bazıları ise yaşanan olayı ilginç ve şaşırtıcı bulduklarını ifade etti.