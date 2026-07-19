Kaza, saat 22.35 sıralarında Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde bulunan D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y. (60) yönetimindeki 07 NBA 15 plakalı otomobil, Antalya istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan 54 yaşındaki Yaşar Gören'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Gören, ağır şekilde yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekipleri ölümünü belirledi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Yaşar Gören'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza nedeniyle D-400 Karayolu'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gören'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü İ.Y., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Sürücünün sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenilirken, kazanın meydana geliş şeklinin belirlenmesi amacıyla olay yeri inceleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alırken, kazanın oluş nedenini netleştirmek amacıyla geniş çaplı tahkikat başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Mehmet AL