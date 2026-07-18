AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Tarım Komisyonu heyeti, Türkler Mahallesi'nde inşası bitmesine rağmen faaliyete geçmeyen Yeni Toptancı Hali'nde saha incelemesi gerçekleştirdi. İnceleme sonrası değerlendirmelerde bulunan Komisyon Başkanı Harun Arslan, yaklaşık 10 yıldır tamamlanması beklenen büyük yatırımın atıl durumda bırakılmasına tepki gösterdi.

Yerel basına yansıyan açıklamalara göre Arslan, tesisin kapalı tutulması nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesini eleştirdi. İki dönemdir görevde olan CHP yönetiminin, bu gecikmeyle ilgili kamuoyuna makul bir açıklama yapması gerektiği ifade edildi.

ÜRETİCİ MALİYETLERİ ARTIYOR

Mevcut toptancı hallerinin dağınık yapısı, bölgedeki çiftçiler ve tüccarlar üzerinde ciddi bir lojistik ve maddi külfet oluşturuyor. Yeni tesisin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının, bu dağınıklığı gidererek tarım sektörü için merkezi bir üretim üssü işlevi göreceği belirtiliyor.

BÖLGESEL BİR TİCARET MERKEZİ Mİ OLACAK?

Projenin otoyol bağlantılarına yakınlığı, tesisin stratejik önemini daha da artırıyor. Yeni halin yalnızca sınırları içindeki Alanyalı üreticilere değil; geniş ulaşım ağı sayesinde Manavgat, Serik ve Gazipaşa ilçelerine de hizmet verebilecek kapasitede olduğu vurgulanıyor.

Tarım Komisyonu Başkanı Arslan, yetkililere seslenerek siyasi tartışmaların bir kenara bırakılmasını talep etti. Bölgenin tarımsal ticarette kaybedecek zamanı olmadığını belirten Arslan, devasa tesisin yerel ekonomiye kazandırılması için derhal açılması çağrısında bulundu.