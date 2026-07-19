PERU'nun orta kesiminde bulunan Sicaya kentinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, bölgede paniğe neden oldu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Sicaya kentinin yaklaşık 2 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

USGS'nin paylaştığı verilere göre, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre kentlerde de hissedildi. Sarsıntının ardından vatandaşlar korkuyla evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı

Yetkililer, ilk belirlemelere göre depremde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin ise çeşitli şekillerde yaralandığını açıkladı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Arama ve kurtarma ekipleri, olası hasar gören binalarda incelemelerini sürdürürken, can kaybı ve yaralı sayısının artmaması için çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi.

Elektrik kesintileri yaşandı

Peru Ulusal Acil Durum Operasyon Komitesi, depremin etkilediği birçok ilçe ve yerleşim yerinde elektrik kesintileri meydana geldiğini duyurdu. Enerji ekiplerinin arızaların giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, bazı bölgelerde iletişimde de kısa süreli aksamalar yaşandığı kaydedildi.

Yetkililer, vatandaşları artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği ve gelişmelerin yakından takip edildiği ifade edildi.