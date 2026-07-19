İddiaya göre Uğur, nezarethaneye alınmadan önce standart güvenlik prosedürleri kapsamında kişisel eşyalarının yanı sıra kullandığı protez saçını da görevlilere teslim etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde daha önce 18 şüpheli tutuklanırken, sonraki aşamada aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Nezarete alınmadan önce teslim ettiği eşyalar gündem oldu

Emniyet kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, Oğuzhan Uğur'un İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri sürerken, nezarethaneye alınmadan önce güvenlik prosedürleri uygulandı.

Bu kapsamda kemer, ayakkabı bağcıkları ve benzeri kişisel eşyaların yanı sıra Uğur'un kullandığı öne sürülen protez saçın da geçici olarak muhafaza altına alındığı iddia edildi.

Güvenlik prosedürü uygulanıyor

Nezarethanelerde güvenlik amacıyla gözaltındaki kişilerin zarar görmesine neden olabilecek veya güvenlik riski oluşturabilecek bazı kişisel eşyalar geçici olarak teslim alınıyor. Bu uygulama, emniyet birimlerinde standart prosedür kapsamında gerçekleştiriliyor.

Oğuzhan Uğur'un gözaltına ilişkin soruşturma ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor. Soruşturmanın içeriği ve gözaltı sürecine ilişkin resmi makamların açıklamalarının takip edildiği belirtildi.