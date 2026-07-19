Olay, öğle saatlerinde Seydişehir ilçesine bağlı Madenli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaz aylarını geçirmek üzere yayladaki evinde kalan Mustafa Karasoy (61), dağlık alanda doğal olarak yetişen kekikleri toplamak üzere sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Dağın dik yamaçlarında kekik aradığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybeden Karasoy, metrelerce yükseklikteki kayalıklardan aşağıya düştü.

Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle ağır yaralanan ve hareket edemez hale gelen yaşlı adamın yardım çığlıklarını duyan çevredekiler ya da durumu fark eden yakınları, vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede Jandarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli sevk edildi.

Ekipler Sarp Arazide Zamanla Yarıştı

Olay yerinin aşırı engebeli, dik ve kayalık olması nedeniyle ulaşım sağlamakta güçlük çeken ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen titiz bir çalışma yürüterek yaralı Mustafa Karasoy’un bulunduğu noktaya ulaştı. Sağlık ekipleri, acı içinde kıvranan Karasoy’a düştüğü kayalıkların arasında ilk tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kırıkları ve yaraları sabitleyen ekipler, sedyeye aldıkları yaralıyı dik yamaçlardan aşağıya indirmek için adeta zamanla yarıştı. Karasoy, UMKE ve jandarma ekiplerinin omuzlarında, zorlu patikalardan geçilerek güvenli bir alana kadar sedyeyle taşındı.

Zorlu Kurtarma Operasyonu: Kara ambulansının girmesinin imkansız olduğu sarp dağlık bölgede, yaralının durumunun kritikleşmesi üzerine Konya İl Sağlık Müdürlüğü’nden acil olarak ambulans helikopter talebinde bulunuldu.

Hava Ambulansı Dağın Eteğine İndi

Kısa sürede bölgeye ulaşan Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopter, dağlık alanda ekiplerin belirlediği en uygun düzlüğe iniş yaptı. Sedyeyle helikoptere taşınan Mustafa Karasoy, havayoluyla hızlı bir şekilde Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede hazır bekleyen sağlık personeli tarafından hemen genel yoğun bakım ve travma servisine alınan Karasoy’un tedavisine başlandığı, vücudunda çok sayıda kırık bulunduğu ancak hayati tehlikesinin kontrol altına alınmaya çalışıldığı öğrenildi.

Güvenlik güçleri, bölgede büyük paniğe yol açan ve yürekleri ağza getiren kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.