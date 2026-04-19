Alanya’da kayıp kadın alarmı verildi. İlçede yaşayan Şifa Aslangöz (44)’den bir süredir haber alınamaması üzerine yakınları ve güvenlik güçleri harekete geçti. Olay, özellikle Konaklı bölgesinde yaşayan vatandaşlar arasında da endişeye neden oldu.

SON GÖRÜLDÜĞÜ YER NET DEĞİL

Edinilen bilgilere göre, Şifa Aslangöz’ün en son nerede görüldüğüne dair net bir bilgi bulunmuyor. Ancak yapılan değerlendirmelerde, Alanya Konaklı bölgesinde olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

YANINDA TELEFON VE PARA YOK

Aslangöz’ün kaybolduğu sırada üzerinde telefon ve para bulunmadığı öğrenildi. Bu durum, kendisine ulaşılmasını zorlaştırırken arama çalışmalarının daha geniş alana yayılmasına neden oldu.

DAHA ÖNCE OTELDE ÇALIŞIYORDU

Şifa Aslangöz’ün daha önce Doğanay Otel’de çalıştığı, buradan ayrıldıktan sonra başka bir otelde işe başlamak için sicil kaydı aldığı bilgisine ulaşıldı. Ancak şu anki konumuna dair kesin bir iz bulunabilmiş değil.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ PAYLAŞILDI

Kayıp kadının bulunabilmesi için fiziksel özellikleri de paylaşıldı. Buna göre Aslangöz’ün 155 santimetre boylarında ve kıvırcık saçlı olduğu belirtildi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Yetkililer ve ailesi, Şifa Aslangöz’ü gören ya da yerini bilen vatandaşların en yakın güvenlik birimlerine bilgi vermesini istedi. Arama çalışmalarının sürdüğü olayda gelecek her bilginin önemli olduğu vurgulandı.