Lübnan’ın güneyinde arızalanan tankı onaran İsrail askerleri, kamikaze İHA saldırısının hedefi oldu. O anlar kameraya yansıdı.

1 asker hayatını kaybetti, 6 asker yaralandı. Lübnan’ın güneyindeki Taybeh kasabasında yaşanan olay, sınır hattındaki gerilimin yeni bir boyuta taşındığını gösterdi. İsrail ordusuna ait bir tankın arızalanmasıyla başlayan süreç, kısa sürede İHA saldırı zincirine dönüştü.

SALDIRI ARIZALANAN TANKIN BAŞINDA GERÇEKLEŞTİ

Edinilen bilgilere göre, arızalanan tankı onarmak için bölgede bulunan İsrail askerleri, Hizbullah tarafından gönderilen kamikaze insansız hava aracı ile hedef alındı. Saldırının ardından bölgede yoğun duman yükseldiği ve askeri hareketliliğin arttığı görüldü.

İlk belirlemelere göre saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 6 asker yaralandı. Yaralı askerler için hızla tahliye planı devreye alındı.

TAHLİYE HELİKOPTERİNE DRONE SALDIRISI

Yaralıları bölgeden çıkarmak için İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait bir helikopter olay yerine sevk edildi. Ancak tahliye sürerken, bölgeye iki FPV drone daha gönderildi. Bu hamle, saldırının sadece kara unsurlarıyla sınırlı kalmadığını ortaya koydu.

Saha kaynaklarına göre, helikopterin iniş ve kalkış anları sırasında da bölgede tehdit devam etti. Bu durum, hava tahliye operasyonlarının da risk altına girdiğini gösterdi.

KAMERAYA YANSIYAN ANLAR

Olay anına ait görüntülerde, açık arazide hareketsiz kalan tankın çevresinde hareketlilik dikkat çekiyor. Kısa süre sonra gerçekleşen saldırıyla birlikte şiddetli bir patlama ve yoğun duman görülüyor.

Görüntülerde ayrıca saldırı sonrası bölgede yaşanan panik ve hızlı müdahale çabaları da yer alıyor. Bu görüntüler, sahadaki çatışmanın boyutunu gözler önüne serdi.

İHA SALDIRILARI SAHAYI DEĞİŞTİRİYOR

Son dönemde artan yakın mesafeli FPV drone saldırıları, askeri sahada dengeleri hızla değiştiriyor. Uzmanlara göre bu sistemler, düşük maliyetle yüksek etki yaratabildiği için çatışmalarda daha sık kullanılmaya başlandı.

Özellikle sabit hedeflerin ya da arızalanan araçların kısa sürede tespit edilip vurulabilmesi, sahadaki riskleri artırıyor. Son olay, Lübnan-İsrail hattında İHA tabanlı çatışmaların daha da yoğunlaşabileceğine işaret ediyor.