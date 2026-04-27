Batı Afrika ülkesi Mali’de başkent Bamako yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda Savunma Bakanı Sadio Camara yaşamını yitirdi, ülkede yas ilan edildi.

Mali’de savunma bakanına yönelik bombalı saldırı haberi resmi olarak doğrulandı. Geçiş hükümeti, Savunma Bakanı Sadio Camara’nın saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

MALİ’DE SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Hükümet Sözcüsü Tuğgeneral Issa Ousmane Coulibaly, saldırının başkent Bamako’ya bağlı Kati kentinde gerçekleştiğini duyurdu. Açıklamaya göre, bir intihar bombacısı araçla Camara’nın konutunu hedef aldı.

Coulibaly, “Saldırganlarla çatışmaya girdi, yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti” dedi.

ÇATIŞMALARDA SİVİLLER DE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı sırasında konutun bir kısmı çöktü. Ayrıca yakınlardaki bir caminin yıkılması sonucu içeride bulunan bazı sivillerin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yetkililer, olayda hem askeri personel hem de siviller arasında kayıplar olduğunu açıkladı.

ÜLKE GENELİNDE YAS İLAN EDİLDİ

Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Assimi Goita, Savunma Bakanı Camara’nın ölümü sonrası ülke genelinde iki günlük ulusal yas ilan etti.

Hükümet, saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

SALDIRILARIN ARKASINDA HANGİ GRUPLAR VAR?

İddialara göre saldırılar, Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim ile Azavad Kurtuluş Cephesi tarafından düzenlendi.

25 Nisan sabahı başlayan saldırılarda Bamako, Kidal, Gao ve Sevare başta olmak üzere birçok şehirde patlamalar ve silah sesleri duyuldu.

Mali’de artan güvenlik krizi, son saldırıyla birlikte yeniden uluslararası gündemin üst sıralarına çıktı.