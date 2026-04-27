Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşanan olay, komşular arasında başlayan tartışmanın ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gösterdi. Mert Mustafa Çalış (19), komşusu ile yaşadığı tartışma sonrası bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, bölgede büyük üzüntü yarattı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Şehit Orhan Gök Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Mert Mustafa Çalış ile komşusu Furkan A. (20) arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirine fiziksel olarak müdahale ettiği kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar durumu fark etse de olay kısa sürede kontrolden çıktı.

BIÇAKLANARAK AĞIR YARALANDI

Kavga sırasında Furkan A.’nın, Mert Mustafa Çalış’ı sırtından bıçakladığı öne sürüldü. Aldığı darbe sonrası yere yığılan genç, kanlar içinde kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çalış, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Çalış’ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli Furkan A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.