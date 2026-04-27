ALANYA 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık İsa T. (29) ile ev hapsi tedbiri uygulanan sanık Emrah A. (25), avukatlarıyla birlikte katıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Mahkeme başkanının yönelttiği suçlamalara karşı sanıklar, mağdur kadının kendi rızasıyla araca bindiğini ve birlikte eve gittiklerini savunarak beraat talebinde bulundu. Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu ileri sürerek adli kontrol şartıyla tahliyelerini istedi.

MAHKEME KARARI

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda, tutuklu sanık İsa T’yi “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluğunun devamına karar verdi. Ev hapsinde yargılanan Emrah A. ise 15 yıl hapis cezası aldı ve mevcut adli kontrol tedbirinin sürdürülmesine hükmedildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

8 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen olayda, mağdur kadın R.S., sanıklarla birlikte gittikleri evde uyuşturucu ve alkol kullanmaya zorlandığını, ardından bilincini kaybettiğini ve kendisine cinsel saldırıda bulunulduğunu iddia ederek şikâyetçi olmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sanıklardan İsa T. tutuklanırken, Emrah A. hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Mahkemenin verdiği kararla dava sonuçlanmış oldu. (Mehmet AL/ÖZEL HABER)

